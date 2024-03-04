Франция в ближайшее время не отправит свои войска в Украину, — Макрон

Руководитель французского государства отверг возможность эскалации, но отметил необходимость дискуссии о присутствии иностранного контингента в Украине.

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Франция в ближайшее время не отправит свои войска в Украину. Об этом заверил президент Эммануэль Макрон в интервью, которое он дал эксклюзивно новостному порталу Novinky.

Он отметил, что началась дискуссия по этому вопросу. По его словам, стоит подумать, что можно сделать, чтобы поддержать Украину, особенно на украинской территории.

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НАТО не готово направить войска в Украину: спикер польского Сейма — о предложении Макрона

Макрон ответил на масштабную международную реакцию, вызванную одним из его замечаний относительно войны РФ против Украины на прошлой неделе во время встречи с 26 руководителями государств в Париже.

"На один вопрос, который мне задали относительно ввода войск, я сказал, что ни о чем не может быть и речи", — вспомнил он.

По его словам, участники встречи в Париже договорились о пяти направлениях, в которых могут сделать больше. Это касается киберзащиты, совместного производства военной техники в Украине, безопасность государств, которым непосредственно угрожает наступление России в Украине, особенно Молдовы, способность поддерживать Украину на границе с Беларусью и операции по разминированию.

"Кроме того, я всегда четко говорил о наших рамках: мы не воюем против русского народа и отказываемся входить в логику эскалации", — добавил руководитель французского государства.

Войска НАТО в Украине — заявление Макрона

Президент Франции Эмманюэль Макрон во время саммита в Париже, который состоялся 26 февраля, допустил возможность введения западных войск в Украину. В случае принятия такого решения, эти солдаты не будут участвовать в боевых действиях.

В ответ Кремль предупредил о неизбежности прямого вооруженного конфликта между Российской Федерацией и блоком НАТО, если военные Альянса появятся на территории Украины.

Позже президент Украины Владимир Зеленский сказал, что пока не владеет конкретной информацией о потенциальном размещении западных войск на территории Украины. По его словам, Макрон обсудит с ним эту идею, когда прибудет с визитом в Киев в середине марта.

Напомним, 1 марта в МИД Франции назвали главную задачу страны в войне. Заявления Эмманюэля Макрона о введении западных войск в Украину, как считает министр иностранных дел Стефан Сежурне, способствуют "стратегической двусмысленности", позволяют Франции быть "на правильной стороне истории".