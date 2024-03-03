НАТО не готово направить войска в Украину: спикер польского Сейма — о предложении Макрона

По словам Шимона Головни, потеря даже одного солдата НАТО в Украине будет равносильна атаке на весь Альянс.

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Руководство НАТО не готово разместить войска в Украине. О этом в эфире телемарафона заявил спикер польского Сейма Шимон Головня. По его словам, такой сценарий вызовет сложности у многих стран, которые входят в Альянс.

"Я думаю, что это значительно сложнее, чем думают некоторые люди даже в Европе. Не хочу быть нечестным, поэтому скажу, что это будет проблемой для многих стран НАТО", — отметил он.

Он добавил, что знает, что сказал президент Франции Эммануэль Макрон, и каковой была его идея, но все же НАТО не готово пойти на такой шаг.

По мнению спикера Сейма, участие ряда стран НАТО в операции по дислокации войск в Украине вызовет сложности. Объясняется это тем, что потеря даже одного солдата НАТО в Украине будет равносильна атаке на весь Альянс.

Подобное развитие событий повлечет за собой коллективный ответ. "НАТО — это как братство, один за всех и все за одного. Поэтому мы дискутируем по этому поводу", — объяснил он.

По словам Головни, Украине от западных стран нужны в первую очередь технологии, а не личный состав. Именно за счет технологического превосходства Украина может победить.

Руководство НАТО должно быть крайне осторожным в том, что касается физического присутствия солдат НАТО в Украине, "поскольку это может ухудшить ситуацию".

Предложение направить войска НАТО в Украину

26 февраля на встрече 20 европейских лидеров в Париже Эммануэль Макрон сказал, что обсуждается вероятность отправки войск Альянса в Украину, но по этому вопросу нет единого мнения.

В некоторые странах — в США, Чехии, Австрии, Германии и Польше — ответили категорическими возражениями. В Литве предложили обсудить идею, а Канада заявила о готовности отправить войска для обучения украинских военных.

Напомним, что представители европейских стран НАТО неделями рассматривали возможность отправки войск в Украину.

Также сообщалось, что в Кремле предупредили о конфликте с НАТО, в случае появления войск Альянса в Украине.