Европа изучала возможность отправки войск в Украину, США идею поддержали, — AFP

В Кремле тем временем предупредили, что прямой конфликт между НАТО и Россией будет неизбежным, если Альянс пришлет войска.

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Европейские страны — участницы НАТО неделями изучали возможность отправить войска в Украину. Об этом пишет AFP со ссылкой на свои источники.

"Европейский военный источник сообщил, что европейские союзники изучали этот план в течение нескольких недель", — говорится в материале издания.

По данным СМИ, Соединенные Штаты поддержали эту идею. Больше подробностей издание не приводит.

Как пишет AP, Германия и Польша подтвердили во вторник, 27 февраля, что не будут посылать войска в Украину после сообщений о том, что некоторые западные страны, возможно, рассматривают возможность сделать это, поскольку война с Россией вступает в третий год.

Глава НАТО также заявил, что возглавляемый США военный альянс не планирует отправлять войска в Украину после того, как другие центральноевропейские лидеры подтвердили, что они также не будут предоставлять солдат.

В Кремле тем временем предупредили, что прямой конфликт между НАТО и Россией будет неизбежным, если альянс пришлет войска.

"В этом случае нужно говорить не о вероятности, а о неизбежности (конфликта)", — заявил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Предупреждение Москвы поступило через день после того, как президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не следует "исключать" отправку западных сухопутных войск в будущем

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил Associated Press, что "союзники по НАТО оказывают беспрецедентную поддержку Украине. Мы делали это с 2014 года и активизировались после полномасштабного вторжения. Но нет никаких планов по размещению войск НАТО на территории Украины".

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил журналистам, что на встрече с другими западными лидерами он обсуждал гипотетическую возможность отправки войск в Украину, но консенсуса по этому вопросу нет.