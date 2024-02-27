Європа вивчала можливість відправлення військ в Україну, США ідею підтримали, — AFP

У Кремлі тим часом попередили, що прямий конфлікт між НАТО і Росією буде неминучим, якщо Альянс надішле війська.

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Європейські країни–учасниці НАТО тижнями вивчали можливість відправити війська в Україну. Про це пише AFP з посиланням на свої джерела.

"Європейське військове джерело повідомило, що європейські союзники вивчали цей план протягом кількох тижнів", — ідеться в матеріалі видання.

За даними ЗМІ, Сполучені Штати підтримали цю ідею. Більше подробиць видання не наводить.

Як пише AP, Німеччина та Польща підтвердили у вівторок, 27 лютого, що не надсилатимуть війська в Україну після повідомлень про те, що деякі західні країни, можливо, розглядають можливість зробити це, оскільки війна з Росією вступає в третій рік.

Глава НАТО також заявив, що очолюваний США військовий альянс не планує надсилати війська в Україну після того, як інші центральноєвропейські лідери підтвердили, що вони також не будуть надавати солдатів.

У Кремлі тим часом попередили, що прямий конфлікт між НАТО і Росією буде неминучим, якщо альянс надішле війська.

"Цього разу потрібно говорити не про ймовірність, а про неминучість (конфлікту)", — заявив журналістам прессекретар Кремля Дмитро Пєсков.

Попередження Москви надійшло через день після того, як президент Франції Емманюель Макрон заявив, що не слід "виключати" відправку західних сухопутних військ у майбутньому

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив Associated Press, що "союзники по НАТО надають безпрецедентну підтримку Україні. Ми робили це з 2014 року і активізувалися після повномасштабного вторгнення. Але немає жодних планів щодо розміщення військ НАТО на території України".

Напередодні президент Франції Емманюель Макрон заявив журналістам, що на зустрічі із іншими західними лідерами він обговорював гіпотетичну можливість відправлення військ в Україну, але консенсусу щодо цього питання немає.