"Судьба Путина предрешена": Каспаров убежден, что президент РФ не умрет своей смертью (видео)

По мнению известного шахматиста, Путина ликвидирует его же окружение после поражения в Украине.

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Российский шахматист и оппозиционер Гарри Каспаров в интервью журналисту Дмитрию Гордону выразил предположение о том, как закончит свою жизнь президент РФ Владимир Путин, после того, как он развязал войну в Украине.

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По мнению известного шахматиста, судьба Путина предрешена, поскольку его ликвидирует собственное окружение.

Каспаров считает, что Путин не умрет в своей постели, потому что когда придет критическая ситуация, связанная с поражением в Украине, ближайшее окружение найдет "козла отпущения" и устранит российского президента.

"Его судьба предрешена. Для Путина нет жизни за пределами бесконечной власти. Эта власть держится на его ауре непобедимости и безнаказанности. Война в Украине поставит крест на этой ауре", — убежден Каспаров.

Для шахматиста очевидно, что поражение Путина в Украине приведет к краху российской государственности, и по историческим канонам за все в ответе будет диктатор.

"Как это получится, я не знаю, пусть они между собой разбираются. Но совершенно очевидно, что Украина похоронит Путина сначала политически, а потом и физически", — предположил Каспаров.

По его словам, Украина несомненно победит в войне, и эта победа будет не только в военном плане. В более глобальном и цивилизационном смысле это будет победа свободы над тиранией и она собою обозначит будущее человечества.

"Это будет поражение квинтэссенции сегодняшнего зла, которую представляет Путин. Сегодня Украина спасает мир от коричневой чумы, от чумы фашизма XXI века. И эта победа будет иметь историческое значение", — подытожил Каспаров.

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Ранее президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции на космодроме "Восточный" высказался о сроках окончания войны в Украине. По его словам, российская армия действует ритмично и по плану, как и было предложено в генеральном штабе.

В материале телеканал CNN, посвященном событиям в Украине, американские эксперты предположили, что Путину необходимо одержать победу на Донбассе для того, чтобы сохранить свое лицо после провала так называемой "специальной военной операции". Для российского президента оккупация Донбасса стала бы неким "утешением" за неудачную попытку захватить Киев.