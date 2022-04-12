Зависит от интенсивности боев: Путин высказался о сроках окончания войны в Украине

Президент заявил, что РФ развязала войну со всей страной, чтобы сковать силы ВСУ, разрушить военную инфраструктуру и создать почву для активного наступления на Донбассе.

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Срок завершения войны в Украине зависит от интенсивности боевых действий. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко на космодроме "Восточный" в Амурской области.

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"Я часто слышу вопросы, можно и побыстрее. Можно. Это зависит от интенсивности боевых действий. А интенсивность боевых действий, к сожалению, так или иначе связана с потерями. Наша задача – достичь всех намеченных целей, минимизируя эти потери", – сказал российский президент.

Армия РФ, по его словам, будут действовать "ритмично, спокойно и по плану, который изначально предложили в генеральном штабе".

"Действия в определенных регионах Украины были связаны только с тем, чтобы сковать силы, нанести удар и разрушить военную инфраструктуру. Чтобы создать условия проведения более активных действий на территории Донбасса", — отметил президент РФ.

По мнению Путина, полномасштабное вторжение в Украину начали 24 февраля, чтобы "помочь людям, проживающим на Донбассе, которые чувствуют неразрывную связь с РФ".

Напомним, что по мнению президента России ВС РФ действуют в Украине "мужественно, грамотно, эффективно и результативно".

Из-за существенных потерь в Украине Кремль пересмотрел первоначальные цели вторжения и отказался от захвата Киева. Оккупанты сейчас передислоцируются и сосредоточат основные усилия на Донбассе.

Британская газета The Guardian со ссылкой на данные от иракских ополченцев и разведывательных служб региона писала, что Москва снабжает своих военных контрабандным оружием из Ирака и Ирана. Тегеран передал ВС РФ ракетный комплекс Bavar 373.