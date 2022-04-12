РФ использует в Украине "контрабандное оружие из Ирака и Ирана", — The Guardian
По данным журналистов, Кремль получил РПГ, противотанковые ракеты, бразильские РСЗО и РК Bavar 373 иранского производства — аналог российского С-300.
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Для ведения войны в Украине и снабжения своих военных Кремль использует контрабандное оружие из Ирака. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на заявления иракских ополченцев и данные разведывательных служб из этого региона.
РПГ, противотанковые ракеты и реактивные системы залпового огня бразильской разработки были направлены в РФ из Ирака. Тегеран также передал Москве ракетный комплекс Bavar 373 собственного производства, который похож на российский С-300.
Такие сообщения предполагают стратегическое изменение в стратегии Кремля. В ответ на полномасштабное вторжение в Украину западные страны применили к Кремлю "драконовские" экономические санкции, которые, в частности, предусматривают запрет на импорт товаров двойного назначения — гражданского и военного. Теперь же по части поставок оружия РФ заручилась поддержкой Ирана, своего союзника в Сирии.
Такое обстоятельство может возыметь серьезные последствия в плане торговли оружием.
Американское оружие в Ираке
После свержения Саддама Хусейна в 2003 году США начали снабжать Ирак и обучать подразделения местной армии. После 20 лет войны страна буквально наводнена оружием. Основная часть оказалась в руках поддерживаемых Ираном шиитских ополченцев, которые выступают против присутствия в регионе США.
РПГ (реактивные гранатометы) и противотанковые ракеты, которые имеются у влиятельного крыла шиитских боевиков из "Хашд аш-Шааби" (сил народной мобилизации), 26 марта переправили в Иран. В дальнейшем это вооружение по морю доставили в Россию.
В распоряжении РФ в разобранном виде оказались две ракетные установки Astros II бразильского производства.
"Нам все равно, куда идет тяжелое вооружение, потому что сейчас оно нам не нужно", — приводит издание цитату одного из своих источников. — Все, что направлено против США, делает нас счастливыми".
Поставки оружия незаметны со спутника
Боевики "Хашд аш-Шааби" контролируют большую часть границы с Ираном, что делает перевозку оружия России относительно легкой задачей.
Сообщается, что такую разновидность контрабанды оружия невозможно зафиксировать со спутников.
"Что русским сейчас необходимо в Украине, так это ракеты. Для их транспортировки нужны соответствующие навыки, поскольку они хрупкие и взрывоопасные. Но все же их доставка возможна, — объяснил Йорук Ишик, эксперт по морским перевозкам из Стамбула. — Это также не тот вид деятельности, который можно было бы зафиксировать на спутниковых снимках: их можно перевозить в больших ящиках, в обычных транспортных контейнерах".
Ранее Фокус сообщал, что российские войска планирует захват Курахово и выход на административные границы Донецкой области. Армия РФ усиливает средства ПВО в Мелитополе и Иловайске, а также завершает переброску войск под Белгород и Воронеж.