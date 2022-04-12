Войска РФ хотят захватить Курахово и выйти на админграницы Донецкой области, - Генштаб
Армия страны-агрессора усиливает средства ПВО в Мелитополе и Иловайске, а также завершает переброску войск под Белгород и Воронеж.
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Вооруженные силы РФ планируют захватить Мариуполь, Попасную и Курахово, чтобы выйти на админграницы Донецкой области. Об этом указывается в утренней сводке Генштаба в Facebook.
Армия страны-агрессора проводит боевые действия на Донецком и Таврийском направлениях, а также удерживает определенные рубежи силами из состава Южного военного округа. Также перебрасываются дополнительные силы для ведения боев на территории Украины.Важно
Генштаб наблюдает усиление средств противовоздушной обороны врага в районе Мелитополя (Запорожская область) и Иловайска (Донецкая область). Вероятно, ВС РФ будут продолжать пытаться захватить Мариуполь, Попасную и атаковать по направлению на Курахово, чтобы выйти на админграницы Донецкой области.
За сутки на территории Донецкой и Луганской областей ВСУ отразили 6 атак, и уничтожили:
- 4 танка
- 5 единиц бронетехники
- 25 автомобилей
- 8 артсистем
- 1 самолет
- 2 вертолета
- 4 беспилотника
На юге Украины российские войска пытаются удерживать захваченные территории. Проводятся мероприятия по пополнению регулярных потерь в живой силе и технике. ВС РФ "не оставляют попыток закрепиться на админграницах Херсонской области".
На морях сохраняется угроза применения ракетного вооружения. В акваториях Черного и Азовского морей корабли российского флота продолжают изоляцию района ведения боевых действий, разведку, а также поддерживать огнем сухопутные войска.
41-я общевойсковая армия завершает перегруппировку и перемещение подразделений в районы сосредоточения в Белгородской и Воронежской областях РФ. Также перебрасывается авиация на аэродромы, находящиеся недалеко от восточных границ Украины.
На Волынском и Полесском направлениях активных действий не зафиксировано. На Северском направлении враг завершает передислокацию войск на Донбасс.
Напомним, ВС РФ применили химическое оружие в Мариуполе. В результате пострадало трое бойцов полка "Азов".
По данным Минобороны, ВС РФ завершают подготовку к наступлению на Донбасс.