Войска РФ хотят захватить Курахово и выйти на админграницы Донецкой области, - Генштаб

Армия страны-агрессора усиливает средства ПВО в Мелитополе и Иловайске, а также завершает переброску войск под Белгород и Воронеж.

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Вооруженные силы РФ планируют захватить Мариуполь, Попасную и Курахово, чтобы выйти на админграницы Донецкой области. Об этом указывается в утренней сводке Генштаба в Facebook.

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Армия страны-агрессора проводит боевые действия на Донецком и Таврийском направлениях, а также удерживает определенные рубежи силами из состава Южного военного округа. Также перебрасываются дополнительные силы для ведения боев на территории Украины.

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Битва за Донбасс: где ведутся основные бои и почему захват зоны ООС важен для ВС РФ (карты)

Генштаб наблюдает усиление средств противовоздушной обороны врага в районе Мелитополя (Запорожская область) и Иловайска (Донецкая область). Вероятно, ВС РФ будут продолжать пытаться захватить Мариуполь, Попасную и атаковать по направлению на Курахово, чтобы выйти на админграницы Донецкой области.

За сутки на территории Донецкой и Луганской областей ВСУ отразили 6 атак, и уничтожили:

4 танка

5 единиц бронетехники

25 автомобилей

8 артсистем

1 самолет

2 вертолета

4 беспилотника

На юге Украины российские войска пытаются удерживать захваченные территории. Проводятся мероприятия по пополнению регулярных потерь в живой силе и технике. ВС РФ "не оставляют попыток закрепиться на админграницах Херсонской области".

На морях сохраняется угроза применения ракетного вооружения. В акваториях Черного и Азовского морей корабли российского флота продолжают изоляцию района ведения боевых действий, разведку, а также поддерживать огнем сухопутные войска.

41-я общевойсковая армия завершает перегруппировку и перемещение подразделений в районы сосредоточения в Белгородской и Воронежской областях РФ. Также перебрасывается авиация на аэродромы, находящиеся недалеко от восточных границ Украины.

На Волынском и Полесском направлениях активных действий не зафиксировано. На Северском направлении враг завершает передислокацию войск на Донбасс.

Напомним, ВС РФ применили химическое оружие в Мариуполе. В результате пострадало трое бойцов полка "Азов".

По данным Минобороны, ВС РФ завершают подготовку к наступлению на Донбасс.