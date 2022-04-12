Війська РФ хочуть захопити Курахове та вийти на адмінкордон Донецької області, — Генштаб

Армія країни-агресора посилює засоби ППО в Мелітополі й Іловайську, а також завершує перекидання військ під Білгород і Воронеж.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Збройні сили РФ планують захопити Маріуполь, Попасну та Курахове, щоб вийти на адмінкордон Донецької області. Про це вказується в ранковому зведенні Генштабу у Facebook.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Армія країни-агресора проводить бойові дії на Донецькому та Таврійському напрямах, а також утримує певні рубежі силами зі складу Південного військового округу. Також перекидаються додаткові сили для ведення боїв на території України.

Важливо

Битва за Донбас: де тривають основні бої і чому захоплення зони ООС є важливим для ЗС РФ (карти)

Генштаб спостерігає посилення засобів протиповітряної оборони ворога в районі Мелітополя (Запорізька область) та Іловайська (Донецька область). Імовірно, ЗС РФ продовжуватиме намагатися захопити Маріуполь, Попасну й атакувати в напрямку Курахового, щоб вийти на адмінкордон Донецької області.

За добу на території Донецької та Луганської областей ЗСУ відбили 6 атак і знищили:

4 танки

5 одиниць бронетехніки

25 автомобілів

8 артсистем

1 літак

2 вертольоти

4 безпілотники

На півдні України російські війська намагаються утримувати захоплені території. Проводяться заходи щодо поповнення регулярних втрат у живій силі та техніці. ЗС РФ "не залишають спроб закріпитися на адмінкордонах Херсонської області".

На морях є загроза застосування ракетного озброєння. В акваторіях Чорного й Азовського морів кораблі російського флоту продовжують ізоляцію району ведення бойових дій, розвідку, а також підтримують вогнем сухопутні війська.

41-а загальновійськова армія завершує перегрупування та переміщення підрозділів у райони зосередження в Білгородській та Воронезькій областях РФ. Також перекидається авіація на аеродроми, що розташовані неподалік від східних кордонів України.

На Волинському та Поліському напрямках активних дій не зафіксовано. На Сіверському напрямку ворог завершує передислокацію військ на Донбас.

Нагадаємо, ЗС РФ застосували хімічну зброю в Маріуполі. У результаті постраждали троє бійців полку "Азов".

За даними Міноборони, ЗС РФ завершує підготовку до наступу на Донбас.