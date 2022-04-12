РФ використовує в Україні "контрабандну зброю з Іраку та Ірану", — The Guardian

За даними журналістів, Кремль отримав РПГ, протитанкові ракети, бразильські РСЗВ та РК Bavar 373 іранського виробництва — аналог російського С-300.

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Для ведення війни в Україні та постачання своїх військових Кремль використовує контрабандну зброю з Іраку. Про це повідомляє The Guardian з посиланням на заяви іракських ополченців та дані розвідувальних служб із цього регіону.

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РПГ, протитанкові ракети та реактивні системи залпового вогню бразильської розробки направили до РФ з Іраку. Тегеран також передав Москві ракетний комплекс Bavar 373 власного виробництва, схожий на російський С-300.

Такі повідомлення передбачають стратегічну зміну у стратегії Кремля. У відповідь на повномасштабне вторгнення в Україну західні країни застосували до Кремля "драконівські" економічні санкції, які, зокрема, передбачають заборону на імпорт товарів подвійного призначення — цивільного та військового. Тепер же для постачання зброї РФ заручилася підтримкою Ірану, свого союзника в Сирії.

Така обставина може мати серйозні наслідки для торгівлі зброєю.

Американська зброя в Іраку

Після повалення Саддама Хусейна у 2003 році США почали забезпечувати зброєю Ірак та навчати підрозділи місцевої армії. Після 20 років війни країна буквально наповнена зброєю. Основна частина опинилася в руках підтримуваних Іраном ополченців шиїтів, які виступають проти присутності в регіоні США.

РПГ (реактивні гранатомети) та протитанкові ракети, які є у впливового крила шиїтських бойовиків з "Хашд аш-Шаабі" (Сил народної мобілізації), 26 березня переправили до Ірану. Надалі це озброєння морем доставили до Росії.

У розпорядженні РФ у розібраному вигляді опинилися дві ракетні установки Astros II бразильського виробництва.

"Нам все одно, куди йде важке озброєння, тому що зараз воно нам не потрібне", — наводить видання цитату одного зі своїх джерел. — Все, що спрямоване проти США, робить нас щасливими".

Постачання зброї непомітні з супутника

Бойовики "Хашд аш-Шаабі" контролюють більшу частину кордону з Іраном, що робить перевезення зброї Росії відносно легким завданням.

Повідомляють, що такий різновид контрабанди зброї неможливо зафіксувати із супутників.

"Що росіянам зараз необхідно в Україні, так це ракети. Для їхнього транспортування потрібні відповідні навички, оскільки вони крихкі та вибухонебезпечні. Але все ж таки їхнє доставлення можливе, — пояснив Йорук Ішик, експерт з морських перевезень зі Стамбула. — Це також не той вид діяльності, який можна було б зафіксувати на супутникових знімках: їх можна перевозити у великих ящиках, у звичайних транспортних контейнерах.

Раніше Фокус повідомляв, що російські війська планують захоплення Курахового та вихід на адміністративні кордони Донецької області. Армія РФ посилює засоби ППО в Мелітополі та Іловайську, а також завершує перекидання військ під Бєлгород та Воронеж.