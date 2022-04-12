Залежить від інтенсивності боїв: Путін висловився про терміни закінчення війни в Україні

Президент заявив, що РФ розв'язала війну з усією країною, щоб скувати сили ЗСУ, зруйнувати військову інфраструктуру та створити ґрунт для активного наступу на Донбасі.

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Термін завершення війни в Україні залежить від інтенсивності бойових дій. Про це заявив президент Росії Володимир Путін на пресконференції за підсумками переговорів із білоруським колегою Олександром Лукашенком на космодромі "Восточний" в Амурській області.

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"Я часто чую питання, можна і швидше. Можна. Це залежить від інтенсивності бойових дій. А інтенсивність бойових дій, на жаль, так чи інакше пов'язана з втратами. Наше завдання — досягти всіх намічених цілей, мінімізуючи ці втрати", — сказав російський президент.

Армія РФ, за його словами, діятиме "ритмічно, спокійно та за планом, який спочатку запропонували в генеральному штабі".

"Дії в певних регіонах України були пов'язані тільки для того, щоб скувати сили, завдати удару та зруйнувати військову інфраструктуру. Щоб створити умови проведення більш активних дій на території Донбасу", — зазначив президент РФ.

На думку Путіна, повномасштабне вторгнення в Україну розпочали 24 лютого, щоб "допомогти людям, які проживають на Донбасі, які відчувають нерозривний зв'язок з РФ".

Нагадаємо, що на думку президента Росії ЗС РФ діють в Україні "мужньо, грамотно, ефективно та результативно".

Через суттєві втрати в Україні Кремль переглянув початкові цілі вторгнення і відмовився від захоплення Києва. Окупанти зараз передислокуються і зосередять основні зусилля на Донбасі.

Британська газета The Guardian із посиланням на дані від іракських ополченців і розвідувальних служб регіону писала, що Москва забезпечує своїх військових контрабандною зброєю з Іраку й Ірану. Тегеран передав ЗС РФ ракетний комплекс Bavar 373.