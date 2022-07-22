"Диктаторы любят юбилеи": Путин объявит победу над Украиной на свое 70-летие, — Каспаров

Выдающийся шахматист полагает, что в Кремле хотят зафиксировать территориальные завоевания в Украине, чтобы впоследствии вести переговоры с позиции силы.

Российский шахматист и оппозиционер Гарри Каспаров в интервью изданию "Обозреватель" предположил, что президент РФ Владимир Путин может объявить о "победе" над Украиной 7 октября — именно в день своего 70-летнего юбилея. Он отметил, что Путин, как все диктаторы, любит юбилеи и "выдающиеся" даты.

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"Полагаю, что там завладел определенный здравый смысл, что выиграть войну в том объеме, как они планировали, сразу не удается. Значит надо просто зафиксировать территориальные приобретения окопаться и вести переговоры с позиции силы, как считает Путин", — сказал Каспаров.

Шахматист считает, что для Кремля в нынешних реалиях такой ход является доминирующей концепцией, хотя публично это нигде не заявляется.

Последние события на фронте, отмечает Каспаров, вызывает панику в представителей российской пропаганды, поскольку Вооруженные силы Украины с помощью западного дальнобойного РСЗО сумели затормозить наступление ВС РФ, разрушая вражеские склады с боеприпасами и горючим.

"Видно, что все идет совсем не так, как они планировали. Поэтому ближайшие несколько недель станут определяющими. Если путинский план рухнет и Украина начнет постепенно отжимать территории, то это может серьезно повлиять на западную позицию", — отметил Каспаров.

По его словам, на сегодняшний день главное преодолеть нарратив о том, что Украина не может победить, поэтому освобождение Херсона может стать поворотной точкой в войне.

Ранее Гарри Каспаров выразил предположение о том, что президента РФ Владимира Путина не умрет своей смертью — его ликвидирует собственное окружение после поражения в Украине. Более того, поражение в войне приведет к краху российской государственности и за это будет нести ответственность Владимир Путин.

Эксперт по части языка тела и мимики Джуди Джеймс пришла к выводу, что во время парада на 9 мая в Москве Владимир Путин источал ярость по отношению к Западу, несмотря на то, что внешне вел себя, как "альфа-самец, которого загнали в угол".