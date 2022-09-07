Россия все еще хочет уничтожить Украину и ее политическое руководство, — Данилов

Украина, по словам секретаря СНБО, является форпостом Европы, защищая целый континент от "нового фашистского нашествия XXI века".

Кремль, несмотря на ситуацию на фронте, не отказывался от своих стратегических целей, которые были поставлены при начале полномасштабного вторжения — уничтожение Украины как государства и ликвидация военно-политического руководства нашей страны. Об этом в интервью "Левому берегу" заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

По его словам, с первого дня полномасштабного вторжения ВС РФ продолжают придерживаться стратегических целей, которые были поставлены Кремлем. Данилов утвреждает, что Россия, ведя военную агрессию, хочет уничтожить Украину как государство и ликвидировать военно-политическое руководство нашей страны.

В общении с журналистами секретарь СНБО подчеркнул, что украинские Вооруженные силы в данный момент защищают страны Европы от "нового фашистского нашествия XXI века". Поэтому в этом контексте, по словам Данилова, нельзя говорить о том, что идет война только между Украиной и Россией.

"Мы являемся форпостом Европы. Когда нам не давали своевременное оружие, хотя мы говорили: помогайте, потому что мы будем стоять, — в нас не верили. И ситуация могла быть совсем другой, если бы не стоял наш президент, не стояли наши граждане. Если бы мы не встали на защиту нашей страны, вероятность того, что танки уже были бы, скажем, в Варшаве, в Праге, Таллинне, в Вильнюсе, была бы достаточно велика. Мы сегодня защищаем всю Европу от этого нового фашистского нашествия XXI века", — продолжил Данилов в общении с журналистами.

Секретарь СНБО утверждает, что Россия начала спецоперацию против Украины не в 2022 и не в 2014 году. По словам Данилова, Кремль предпринял первую попытку разрушения нашей страны во время Оранжевой революции, требуя от Верховной Рады принять законопроект об изменении Конституции. Более того, в этом процессе принимали участие не только украинские, но и западные политики, среди которых был бывший канцлер Герхард Шредер.

"А потом еще 21 февраля 2014… Все помнят, какие были события на Майдане — наши депутаты еще раз осквернили Конституцию, еще раз пошли на компромисс с РФ и проголосовали, что у президента не должно быть тех полномочий, которые должны быть у президента большой страны. Это большая проблема. И когда они уже не смогли нас сломать таким образом, пошли ломать военным путем", — резюмировал Данилов в интервью изданию.

Стоит отметить, что во время недавнего интервью польскому изданию Wyborcza Алексей Данилов затронул тему подготовки Украины к активной фазе войны. По его словам, команда президента Владимира Зеленского готовилась к полномасштабному вторжению ВС РФ с 2019 года.

Также Алексей Данилов называл главное условие для возобновление диалога с РФ. Секретарь СНБО подчеркивал, что сперва ВСУ должны ликвидировать оккупантов и освободить захваченные регионы, после чего Киев может сесть за стол переговоров с Кремлем.