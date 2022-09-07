"Точно не на года": Данилов рассказал о сроках окончания войны в Украине

После победы Украины нужно сделать так, чтобы Россия больше не могла и не хотела на кого-то нападать, считает секретарь СНБО.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов поделился личными прогнозами завершения военных действий в Украине. По его словам, война с Россией не закончится быстро, однако она не будет продолжаться годами. Об этом он рассказал в интервью изданию LB.

Глава ведомства уверен, что победа будет за Украиной. Данилов отметил, что она будет непростой и не быстрой.

"Я очень осторожно к этому отношусь. Во-первых, — это будет непростая война, во-вторых — победа будет за нами, в третьих — не будет быстрой победы, но это точно не годы-годы", — сказал секретарь СНБО.

Он считает, что после победы украинской армии нужно сделать так, чтобы Россия больше не могла и не хотела на кого-то нападать, в том числе и на нашу страну.

В России начались процессы, которые не устраивают властей

Украина получает результаты социологических исследований российских спецслужб, которые проводятся на территории РФ. По словам Алексея Данилова, в России набирают обороты процессы, которые не удовлетворяют российское правительство.

Секретарь СНБО рассказал, что в исследованиях уже числятся территории, которые готовы освобождаться от колониального состояния внутри России.

"Знают ли россияне об этих территориях? Да, они знают об этих территориях. У них сейчас большой вопрос, что с этим делать, потому что это остановить будет невозможно. Почему? Потому что этот процесс начнется, он будет набирать обороты, и оно этим (развалом РФ — ред.) закончится", — заявил он.

Данилов добавил, что на первом месте по желанию отделится от России стоит Татарстан, а на втором — Ичкерия.

"Процессы сейчас начинают двигаться. И они двигаются с большой скоростью… Чтобы начались активные действия, должны быть определенные предпосылки. Для этого мы прилагаем определенные усилия, когда убиваем тех террористов, которые отправляются к нам сюда", — подытожил чиновник.

Напомним, в том же интервью Алексей Данилов рассказал, что Россия все еще хочет уничтожить Украину и ее политическое руководство, несмотря на неудачи на фронте.

Украинский институт будущего прогнозирует, что окончание войны с Россией будет в мае или октябре 2023 года. На это указывает три фактора, а именно — РФ ввела в Украину 3-й армейский корпус, который никак не повлиял на ход военных действий, а собирался внутри страны с трудом. Второй — у РФ исчерпывается ракетные и артиллерийские ресурсы.