"Ехали на наши позиции": под Запорожьем взорвалось авто российских пропагандистов (видео)
Корреспондент ТВЦ вместе с водителем направлялся на съемки на позиции войск РФ когда прогремел взрыв, в результате автомобиль загорелся. Один из работников российского канала потерял сознание.
Сотрудники российского пропагандистского телеканала "ТВ Центр" (ТВЦ) пострадали при взрыве, который произошел на временно оккупированной территории Запорожской области. Об этом в четверг, 15 сентября, сообщается на сайте вещателя.
По словам представителей ТВЦ, в результате инцидента травмы получили корреспондент и водитель машины — они в это время направлялись на съемки. Со ссылкой на своего журналиста Никиту Васильева, который пострадал во время взрыва, канал сообщил, что в ходе инцидента машина перевернулась, однако жизни сотрудников вещателя вне опасности, сейчас медики оказывают им помощь.
Также в сети появилось видео, на котором Васильев на фоне предполагаемого места происшествия говорит, что ехал вместе с водителем "на позиции" российских оккупационных войск.
"Мы ехали на наши позиции когда прогремел взрыв. Потом я потерял сознание. Нас вытащили из машины. Видимо это был или минометный удар или (что-то) сбросили с беспилотника, потому что огонь идет в воздух… Все-таки это был беспилотник", — сказал пропагандист на фоне горящего автомобиля, также в ролике слышны звуки выстрелов.
В июле телеграм-каналы сообщали, что под обстрел во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области тогда попал первый заместитель главы администрации президента РФ и куратор Кремля по работе с боевиками "ЛНР и ДНР" Сергей Кириенко.
Также мы писали о том, как в августе на оккупированной части Донецкой области погибла российская военная кореспондентка Земфира Сулейманова.