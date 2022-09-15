"Їхали на наші позиції": під Запоріжжям вибухнуло авто російських пропагандистів (відео)

Кореспондент ТВЦ разом із водієм прямував на зйомки на позиції військ РФ, коли прогримів вибух, в результаті автомобіль спалахнув. Один із працівників російського каналу знепритомнів.

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Співробітники російського пропагандистського телеканалу "ТВ Центр" (ТВЦ) постраждали від вибуху, який стався на тимчасово окупованій території Запорізької області. Про це в четвер, 15 вересня, повідомляється на сайті мовника.

За словами представників ТВЦ, внаслідок інциденту травми отримали кореспондент та водій машини — вони в цей час прямували на зйомки. З посиланням на свого журналіста Нікіту Васільєва, який постраждав під час вибуху, канал повідомив, що під час інциденту машина перекинулася, проте життя співробітників мовника поза небезпекою, зараз медики надають їм допомогу.

Також у мережі з'явилося відео, на якому Васильєв на фоні ймовірного місця події каже, що їхав разом із водієм "на позиції" російських окупаційних військ.

"Ми їхали на наші позиції коли прогримів вибух. Потім я знепритомнів. Нас витягли з машини. Мабуть, це був або мінометний удар, або (щось) скинули з безпілотника, тому що вогонь йде в повітря… Все-таки це був безпілотник", — сказав пропагандист на тлі автомобіля, охопленого полум'ям, також у ролику чути звуки пострілів.

У липні телеграм-канали повідомляли, що під обстріл у тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонської області тоді потрапив перший заступник глави адміністрації президента РФ та куратор Кремля з роботи з бойовиками "ЛНР та ДНР" Сергій Кирієнко.

Також ми писали про те, як у серпні на окупованій частині Донецької області загинула російська військова кореспондентка Земфіра Сулейманова.