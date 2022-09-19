Запоріжжя й область потрапили під потужний обстріл військ РФ (фото)

Російські військові випустили по обласному центру щонайменше 9 ракет, вони поцилили в об'єкти інфраструктури.

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Уночі та вранці в понеділок, 19 вересня, російські Збройні сили завдали ракетного удару по Запоріжжю й області. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

О 02:09 чиновник повідомив, що Запоріжжя цієї ночі було обстріляно російськими військами за допомогою як мінімум восьми ракет — попередньо, постраждали об'єкти інфраструктури.

Через 5 годин, о 07:21, голова ОВА повідомив ще один удар — цього разу один снаряд поцілив в обласний центр, також обстріляли село в Запорізькому районі.

Під час атаки з боку військ РФ по селу постраждала одна людина. Інформація про можливих постраждалих у Запоріжжі внаслідок ракетного удару уточнюється, написав Старух.

Нагадаємо, нещодавно на тимчасово окупованій території Запорізької області вибухнув автомобіль із російськими пропагандистами з телеканалу ТВЦ, які їхали на той момент на позиції російських військ у регіоні.

Раніше головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний опублікував аналітичну статтю, де йдеться про те, що російські війська можуть спробувати захопити Запоріжжя, Одесу та Київ.