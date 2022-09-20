Накрыли "Градами": оккупанты всю ночь обстреливали Днепропетровскую область, – ОВА

По информации Валентина Резниченко, россияне выпустили более ста снарядов по Никопольской, Марганецкой и Червоногригорьевской громадам.

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В ночь с 19 на 20 сентября оккупанты пять раз ударили по территориям Никопольской, Марганецкой и Червоногригорьевской громадам Днепропетровской области. Об этом у себя в соцсетях сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Россияне всю ночь терроризировали Никопольщину обстрелами", – прокомментировал он.

По словам главы ОВА, российские войска обстреливали территорию Никопольского района из РСЗО "Град" и тяжелой артиллерии. Всего по громадам было выпущено более ста снарядов.

По предварительной информации, люди в результате обстрелов врага не пострадали.

В настоящее время уточняются масштабы разрушений. На месте работают сотрудники ГСЧС и полиция.

Как уточнил мэр Никополя Александр Саюк, в результате ночного обстрела в городе пострадало два объекта. Там начался пожар, но спасателям удалось быстро погасить его.

Напомним, вчера, 19 сентября, Запорожье и область попали под мощный обстрел войск РФ. Российские военные выпустили по областному центру по меньшей мере 9 ракет, они попали по объектам инфраструктуры.

В ночь на 18 сентября российские войска обстреляли Никополь и Николаев. После обстрела Никопольского района известно о том, что пострадали 3 человека. В Никополе обстрелами повреждены детский сад, магазины и помещение местной администрации, в Николаеве — больница и гаражный кооператив.