ВС РФ обстреляли Никополь и Николаев: есть раненые (фото)

После обстрела Никопольского района известно о том, что пострадали 3 человека. В Никополе обстрелами повреждены детский сад, магазины и помещение местной администрации, в Николаеве — больница и гаражный кооператив.

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В ночь на 18 сентября российские войска обстреляли Никополь и Николаев. В первом городе ранения получили трое жителей, а в областном центре пока информации о раненых или погибших нет.

Российские войска ночью три раза обстреливали из "Градов" и тяжелой артиллерии Никополь и Никопольский район Днепропетровской области. В частности, сам Никополь обстреливали 2 раза и еще один обстрел пришелся на Марганецкую общину. Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в своем Telegram-канале сообщил о том, что в Марганецкой общине пострадавших нет, а вот в сам Никополь ночью прилетело почти 30 снарядов.

[ + – ] Российские войска ночью три раза обстреливали из "Градов" и тяжелой артиллерии Никополь Фото: Telegram

В результате обстрела ранения получили три жителя города: 49-летняя женщина и 26- летний и 82-летний мужчины.Повреждения получили несколько десятков многоэтажных и частных жилых домов, а также хозяйственные постройки и линии электропередач. Также после обстрела случился пожар на местном рынке, но его удалось потушить.

[ + – ] После обстрела случился пожар на местном рынке, но его удалось потушить Фото: Telegram

По словам Резниченко, в результате обстрелов повреждения также получили детский сад в Никополе, магазины и помещение местной администрации.

[ + – ] Повреждения получили несколько десятков многоэтажных и частных жилых домов, а также хозяйственные постройки и линии электропередач Фото: Telegram

Как сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич в своем Telegram-канале, областной центр также ночью обстреливали войска РФ. В результате обстрела повреждена гражданская инфраструктура, в частности больница и гаражный кооператив. Информации о раненых или погибших не поступало.

[ + – ] Как сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич в своем Telegram-канале, областной центр также ночью обстреливали войска РФ Фото: Telegram

[ + – ] В результате обстрела повреждена больница Фото: Telegram

Фокус уже писал о том, что согласно сообщениям росСМИ, Донецк вчера, 17 сентября, подвергся обстрелам. "Прилеты" были по зданию "МЧС" и станции скорой помощи. Пропагандисты уже определили, что по городу стреляли боеприпасами калибра 155 мм.

Также Фокус писал о том, что в Херсоне начались уличные бои и были слышны стрельба и взрывы. Местные Telegram-каналы сособщили об автоматных очередях почти во всех районах города.