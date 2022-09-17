Обстрел Донецка: росСМИ пишут о "прилетах" по зданию "МЧС" и станции скорой помощи

Мощные взрывы слышали в Ворошиловском районе. Пропагандисты уже определили, что по городу стреляли боеприпасами калибра 155 мм.

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Во время обстрелов временно оккупированного Донецка повреждения получили здания "МЧС", станции скорой помощи и служебные машины. Об этом сообщило российское агентство "РИА Новости".

Мощные взрывы слышали в Ворошиловском районе города. Пропагандисты обвинили украинские войска в якобы обстреле Донецка из боеприпасов калибра 155 мм.

В соцсетях пишут о шести "прилетах" по центральной части города. Обстрелы были по улице Вахрушева в Куйбышевском районе Донецка. Пропагандистский Telegram-канал WarGonzo пишет о попадании снарядов в Главпочтамт.

Российские военкоры сообщили о гибели как минимум 7 человек и минимум 25 раненых.

Напомним, что пропагандистские СМИ ранее сообщали о якобы усилении воздушной разведки ВСУ в Петровском районе Донецка и последующих контратаках.

Фокус ранее писал о прямом попадании в "администрацию" главаря пророссийских боевиков "ДНР" Дениса Пушилина. В офисе боевика был пожар. Специалисты Института изучения войны говорили о вине войск РФ в организации этого удара.