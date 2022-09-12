Удары в ближайшие 2 дня: росСМИ пишут о подготовке наступления ВСУ на Донецк

ВСУ накапливают силы на Донецком направлении. По утверждениям пропагандистов, украинские военные в последнюю неделю многократно усилили воздушную разведку в Петровском районе оккупированного города.

Украинские военные усилили воздушную разведку в Петровском районе временно оккупированного Донецка. Об этом написал Telegram-канал "Типичный Донецк" и некоторые российские военкоры.

"Данная тенденция говорит о том, что Украина готовит контратакующие действия на ближайших рубежах Донецка", – предположили пропагандисты.

Пропагандисты проекта "War Gonzo" со ссылкой на "силовые структуры ДНР" пишут о многократном усилении в последнюю неделю количества полетов украинских беспилотников военного класса над Петровским районом Донецка.

ВСУ ведут активную аэроразведку и на малых высотах. Генштаб ВСУ еще не комментировал информацию об усилении военной разведки под Донецком.

Пророссийский "военный эксперт" Борис Рожин добавил, что ВСУ накапливают силы на Донецком направлении. Попытки ударов возможны в ближайшие 1-2 дня.

[ + – ] ВСУ накапливают силы на Донецком направлении

Напомним, что 23 августа был нанесен удар по так называемой администрации главаря боевиков "ДНР" Дениса Пушилина. Аналитики Института изучения войны отмечали, что Пушилина не было в здании в момент удара. РосСМИ назвали нападение прямым украинский удар по зданию "правительства ДНР".

По данным Генштаба ВСУ, украинская армия за предыдущие сутки выбила врага из более чем 20 населенных пунктов. Авиация ВСУ нанесла 8 ударов по скоплению захватчиков.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович сказал, что во время наступления в Харьковской области украинские военные взяли в плен очень много россиян.