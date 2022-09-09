"Войска не справляются": Арестович заявил, что ВСУ взяли в плен слишком много россиян (видео)

По словам советника ОП, россиян на Харьквском направлении постиг настоящий коллапс. Они потеряли большое количество военной техники, боеприпасов и личного состава.

Советник Офиса президента (ОП) Украины Алексей Арестович заявил, что украинские военные набрали слишком много пленных россиян, а потому их некуда девать. ВСУ двигаются от Балаклеи в сторону Купянска. Кроме того, на изюмскую группировку также давят с юга, о чем Арестович рассказал во время эфира на канале Фейгин LIVE.

"Взято множество вооружений и техники, взято пленных, почти изолирована изюмская группировка, там один проход с востока остался, ниже водохранилища, но, как говорят, этот мост перебили", — сказал советник ОП.

По его словам, это был единственный мост, через который шло снабжение. Теперь, как сказал Арестович, изюмская группировка практически изолирована.

"237-й полк ВДВ прекратил существование физически полностью", — сказал советник ОП, сославшись на ГУР.

По словам Арестовича, российские войска сносит, как цунами. Он также сказал, что, если российские телеграм-каналы правы, и украинские военные добьют изюмскую группировку в короткие сроки, то счет пленных пойдет на тысячи.

"Не забываем, что там еще штаб 20-й Армии. Возможно, будет очень печальная судьба у российского командования на уровне армии", — заявил Арестович.

[ + – ] Арестович о военнопленных россиянах

Во время того же эфира советник ОП заявил, что есть "очень хорошие новости из Рамштайна". Он не стал раскрывать подробностей, но заявил, что зима у оккупантов будет очень тяжелой.

Ранее Фокус писал, что в ЦРУ оценили контрнаступление украинской армии. Глава разведки США Уильям Бернс считает, что в Кремле сильно недооценили способность Украины к сопротивлению. Кроме того, вскрылись слабые места российской армии, что обернется последствиями для экономики РФ.

Еще напомним, что Россия использовала 80% сухопутных войск в войне против Украины. Генсек Альянса Йенс Столтенберг также призвал страны-участницы незамедлительно оказывать Украине любую военную помощь, в которой она будет нуждаться потому, что театр боевых действий на нашей территории имеет большое значение для всего объединения.