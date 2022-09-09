Россия использовала 80% сухопутных войск в войне против Украины, — НАТО

Генсек Альянса Йенс Столтенберг также призвал страны-участницы незамедлительно оказывать Украине любую военную помощь, в которой она будет нуждаться потому, что театр боевых действий на нашей территории имеет большое значение для всего объединения.

По состоянию на сентябрь 2022 года в войне с Украиной участвуют 80% всех сухопутных войск России. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с государственным секретарем США Энтони Блинкеном в пятницу, 9 сентября.

По словам Столтенберга, более 80% сухопутных войск РФ уже вовлечены в войну с ВСУ на территории Украины.

Кроме того, генсек НАТО подчеркнул, что по тому, как развиваются военный действия между ВСУ и ВС РФ можно судить о том, какую реальную угрозу представляет Россия для стран-членов Североатлантического Альянса.

Столтенберг также подчеркнул беспрецедентную военную, финансовую и гуманитарную помощь со стороны союзников по НАТО, чтобы помочь Украине отстоять свое право на самооборону.

"Мы все согласились с важностью усиления и сохранения нашей военной поддержки, чтобы Украина преобладала как независимое суверенное государство", — сказал генсек НАТО.

Он сделал особый акцент на том, что война в Украине вступает в критическую фазу.

"Мое первое сообщение членам Альянса состоит в том, что мы приветствуем беспрецедентную поддержку, мы призываем к еще большей поддержке, и мы призываем их глубже исследовать запасы, чтобы продолжать предоставлять Украине то, в чем она немедленно нуждается", — резюмировал Столтенберг.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что Украина перестанет существовать как независимое государство, если прекратит участие в боевых действиях. По словам Йенса Столтенберга, Украина сражается за свое право быть независимым государством. Если Россия одержит верх в войне, то Западу придется заплатить за это высокую цену.

Фокус также разобрался, какую помощь получит Киев по итогам пятой встречи министров обороны стран-партнеров в формате "Рамштайн". Как стало известно, западные стран готовятся направить в Украину гаубицы, боеприпасы к HIMARS, бронированные машины и ракеты Hellfire.