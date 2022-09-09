Росія використала 80% сухопутних військ у війні проти України, — НАТО

Генсек Альянсу Єнс Столтенберг також закликав країни-учасниці негайно надавати Україні будь-яку військову допомогу, якої вона потребуватиме тому, що театр бойових дій на нашій території має велике значення для всього об'єднання.

Станом на вересень 2022 року у війні з Україною беруть участь 80% усіх сухопутних військ Росії. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на спільній пресконференції з державним секретарем США Ентоні Блінкеном у п'ятницю, 9 вересня.

За словами Столтенберга, понад 80% сухопутних військ РФ уже залучено у війну із ЗСУ на території України.

Крім того, генсек НАТО підкреслив, що за тим, як розвиваються воєнні дії між ЗСУ та ЗС РФ, можна судити про те, яку реальну загрозу становить Росія для країн-членів Північноатлантичного Альянсу.

Столтенберг також наголосив на безпрецедентній військовій, фінансовій і гуманітарній допомозі з боку союзників по НАТО, щоб допомогти Україні відстояти своє право на самооборону.

"Ми всі погодилися з важливістю посилення і збереження нашої військової підтримки, щоб Україна переважала як незалежна суверенна держава", — сказав генсек НАТО.

Він наголосив на тому, що війна в Україні вступає в критичну фазу.

"Моє перше повідомлення членам Альянсу полягає в тому, що ми схвалюємо безпрецедентну підтримку, ми закликаємо ще більшу підтримку, і ми закликаємо їх глибше дослідити запаси, щоб продовжувати надавати Україні те, чого вона негайно потребує", — резюмував Столтенберг.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що Україна перестане існувати як незалежна держава, якщо припинить участь у бойових діях. За словами Єнса Столтенберга, Україна бореться за своє право бути незалежною державою. Якщо Росія переможе війну, то Заходу доведеться заплатити за це високу ціну.

Фокус також розібрався, яку допомогу отримає Київ за підсумками п'ятої зустрічі міністрів оборони країн-партнерів у форматі "Рамштайн". Як стало відомо, західні країни готуються відправити в Україну гаубиці, боєприпаси до HIMARS, броньовані машини та ракети Hellfire.