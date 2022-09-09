Якщо Україна перестане воювати, вона припинить своє існування, – генсек НАТО (відео)

За словами Єнса Столтенберга, Україна бореться за своє право бути незалежною державою. Якщо Росія переможе війну, то Заходу доведеться заплатити за це високу ціну.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що Україна перестане існувати як незалежна держава, якщо припинить участь у бойових діях. Про це він заявив сьогодні на спільному брифінгу із держсекретарем США Ентоні Блінкеном у Брюсселі.

"Якщо Росія перестане воювати, буде мир. Якщо Україна перестане воювати, вона перестане існувати як незалежна держава", — сказав він.

За словами Столтенберга, в найближчі місяці єдність і солідарність західних країн зазнають випробування через енергетичну кризу і вартість життя, що зросла. Водночас голова Північноатлантичного Альянсу наголосив, що сьогодні прогресивний світ сплачує свою ціну за боротьбу України за загальноєвропейські цінності у вигляді грошей, водночас самі українці розплачуються життям.

"І всі ми заплатимо набагато вищу ціну, якщо Росія та інші авторитарні режими побачать, що їхня агресія винагороджується", — додав він.

Столтенберг також розповів, що війна в Україні зараз входить до критичної фази. Так, ЗСУ змогли зупинити наступ російських військових на Донбасі, завдали удару у відповідь у тил і відвоювали частину українських територій.

"Буквально останніми днями ми спостерігаємо подальший прогрес як на півдні в Херсоні, так і на сході в Харківській області", — уточнив генсек НАТО.

Він вважає, що це демонструє не лише рішучість та навички українських військових, а й те, як допомога Заходу щодня змінює ситуацію на полі бою.

Столтенберг також зазначив, що США та військово-політичний блок підтримуватимуть Україну у довгостроковій перспективі.

Нагадаємо, політолог Аббас Галлямов розповів, що Захід став значно сміливішим постачати зброю в Україну. Партнери вже не дбають про "почуття" Кремля і не бояться президента РФ Володимира Путіна.

Фокус також розібрався, яку допомогу отримає Київ за підсумками п'ятої зустрічі міністрів оборони країн-партнерів у форматі "Рамштайн". Як стало відомо, західні країни готуються направити в Україну гаубиці, боєприпаси до HIMARS, броньовані машини та ракети Hellfire.