"Слабкість стала очевидною": журналісти розповіли, чому Захід більше не боїться Путіна

Журналісти пишуть, що США мають намір посилювати військову міць України навіть після закінчення війни з РФ. У Пентагоні вже продумують найефективніші способи підтримки.

Захід став куди сміливішим постачати зброю в Україну. Партнери вже не переймаються "почуттями" Кремля і не бояться президента РФ Володимира Путіна. Про це розповів політолог Аббас Галлямов, пише Insider.

За словами експерта, причиною сміливості заходу стала невдача російської армії в Україні. Тому і риторика, і дії західних політиків стали значно різкішими.

"Дбати про почуття Кремля тепер нема чого", — заявив Галлямов.

Як повідомляє американське видання The Hill, постачання американського озброєння в Україну сильно збільшилося. Вони докорінно відрізняються від тих обсягів, які спостерігалися на початку повномасштабної війни. Повідомляється, що тоді навіть Штати боялися перераховувати, що саме передають Україні. Тепер Вашингтон дає докладні звіти, оголошуючи про допомогу Києву публічно.

Колишній посол США в Україні та співробітник Інституту миру США Вільям Тейлор сказав, що це може бути також пов'язане з тим, що Росія не реалізує своїх погроз.

"Російські як би блефували й буянили, але їх ніхто не провокував. І адміністрація із самого початку турбувалася, але страх спровокувати росіян зменшився", — заявив Тейлор.

Крім того, полковник армії США у відставці Кевін Стрінгер сказав, що американці допомагали українцям розробляти план контрнаступу, а також атакувати військові бази РФ у Криму.

Як повідомив CNN, США підтримуватимуть Україну у військовому плані навіть після того, як закінчиться війна. Так, у Пентагоні вже готують докладний аналіз, аби організувати найдієвіші засоби підтримки України.

Ще нагадаємо, що Блінкен виділив Україні додатковий пакет військової допомоги. Військова допомога США включає 675 млн доларів та довгострокові вкладення в оборону України. Пентагон також відправить ЗСУ гаубиці, боєприпаси до артилерії та автомобілі Humvees.

Фокус розібрався, що отримає Київ за підсумками чергової зустрічі міністрів оборони країн-партнерів "Рамштайн 5 ". У четвер, 8 вересня, на німецькій військовій авіабазі Рамштайн відбулася п'ята зустріч міністрів оборони партнерів Києва. У рамках заходу українським Збройним силам України пообіцяли постачання додаткового озброєння.