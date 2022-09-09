"Слабость стала очевидной": журналисты рассказали, почему Запад больше не боится Путина

Журналисты пишут, что США собираются усиливать военную мощь Украины даже после окончания войны с РФ. В Пентагоне уже продумывают наиболее эффективные сопосбы поддержки.

Запад стал куда смелее поставлять оружие в Украину. Партнеры уже не заботятся о "чувствах" Кремля и не боятся президента РФ Владимира Путина. Об этом рассказал политолог Аббас Галлямов, пишет Insider.

По словам эксперта, причиной смелости запада стала неудача российской армии в Украине. Поэтому и риторика, и действия западных политиков стали куда более резкими.

"Заботиться о чувствах Кремля теперь незачем", — заявил Галлямов.

Как сообщает американское издание The Hill, поставки американского вооружения в Украину сильно увеличились. Они в корне отличаются от тех объемов, которые наблюдались в начале полномасштабной войны. Сообщается, что тогда Штаты даже боялись перечислять, что именно передают Украине. Теперь же Вашингтон дает подробные отчеты, объявляя о помощи Киеву публично.

Бывший посол США в Украине и сотрудник Института мира США Уильям Тейлор сказал, что это может быть также связано с тем, что Россия не реализует свои угрозы.

"Русские как бы блефовали и буянили, но их никто не провоцировал. И администрация с самого начала беспокоилась, но страх спровоцировать русских уменьшился", — заявил Тейлор.

Кроме того, полковник армии США в отставке Кевин Стрингер сказал, что американцы помогали украинцам разрабатывать план контрнаступления, а также атаковать военные базы РФ в Крыму.

Как сообщил CNN, США будут поддерживать Украину в военном плане даже после того, как закончится война. Так, в Пентагоне уже готовят подробный анализ, чтобы организовать наиболее действенные способы поддержки Украины.

Еще напомним, что Блинкен выделил Украине дополнительный пакет военной помощи. Военная помощь США включает 675 млн долларов и долгосрочные вложения в оборону Украины. Пентагон также отправит ВСУ гаубицы, боеприпасы к артиллерии и автомобили Humvees.

Фокус разобрался, что получит Киев по итогам очередной встречи министров обороны стран-партнеров "Рамштайн 5". В четверг, 8 сентября, на немецкой военной авиабазе Рамштайн прошла пятая встреча министров обороны партнеров Киева. В рамках мероприятия украинским Вооруженным силам Украины пообещали поставки дополнительного вооружения.