Провал Путина: в ЦРУ оценили контрнаступление украинской армии

Глава разведки США Уильям Бернс считает, что в Кремле сильно недооценили способность Украины к сопротивлению. Кроме того, вскрылись слабые места российской армии, что обернется последствиями для экономики РФ.

Решение президента РФ Владимира Путина вторгнуться в Украину уже можно считать провальным, поскольку украинские войска продолжают контрнаступление против российских оккупационных сил на северо-востоке страны. К такому выводу пришел директор ЦРУ Уильям Бернс, отметив при этом тот факт, что Путин сильно недооценил решимость украинцев защищать свою территорию. Об этом пишет британское издание The Guardian.

Глава американского ведомства считает, что российский президент в феврале этого года глубоко ошибался в своих предположениях относительно воли Украины к сопротивлению. По словам Бернса, Путин окружен советниками, которые не желают ему перечить, поэтому он ошибочно полагает, что чем дольше затянется война, тем сильнее его позиция на фоне ослабления решимости Запада поддерживать Украину.

"Сейчас Путин делает ставку на то, что он будет жестче, чем украинцы, европейцы и американцы", — сказал Бернс на конференции Billington CyberSecurity в Вашингтоне.

Кроме того, глава ЦРУ полагает, что события последних дней указывают на слабые места в российской армии, что неизбежно обернется долгосрочными последствиями для экономики РФ.

"Выявлена ​​не только слабость российских вооруженных сил… но и будет нанесен долгосрочный ущерб российской экономике и поколениям россиян", — заявил Бернс.

В ходе выступления Бернс также отметил роль американских спецслужб, деятельность которых направлена на то, чтобы Путин потерпел неудачу в Украине. При этом глава ЦРУ подчеркнул, что решение администрации президента США Джо Байдена рассекретить некоторые разведывательные данные, для разоблачения действий и планов Кремля в Украине, было правильным и "сыграло очень эффективную роль в течение последних шести месяцев".

Напомним, президент РФ Владимир Путин выступая на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, заявил, что с 24 февраля Россия ничего не потеряла, но даже укрепила свой суверенитет. По мнению главы Кремля, война в Украине пойдет только на пользу как для россиян, так и для других государств.

Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, 9 сентября Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ. Вероятно, проведение совещания обусловлено последними неудачами российской армии в Харьковской области.