Провал Путіна: у ЦРУ оцінили контрнаступ української армії

Глава розвідки США Вільям Бернс вважає, що в Кремлі сильно недооцінили здатність України до спротиву. Крім того, відкрились слабкі місця російської армії, що обернеться наслідками для економіки РФ.

Рішення президента РФ Володимира Путіна вторгнутися в Україну вже можна вважати провальним, оскільки українські війська продовжують контрнаступ проти російських окупаційних сил на північному сході країни. Такого висновку дійшов директор ЦРУ Вільям Бернс, зазначивши при цьому той факт, що Путін сильно недооцінив рішучість українців захищати свою територію. Про це пише британське видання The Guardian.

Глава американського відомства вважає, що російський президент у лютому цього року глибоко помилявся у своїх припущеннях щодо волі України до спротиву. За словами Бернса, Путін оточений радниками, які не хочуть йому суперечити, тому він помилково вважає, що чим довше затягнеться війна, тим сильніша його позиція на тлі ослаблення рішучості Заходу підтримувати Україну.

"Зараз Путін робить ставку на те, що він буде жорсткішим, ніж українці, європейці й американці", — сказав Бернс на конференції Billington CyberSecurity у Вашингтоні.

Крім того, глава ЦРУ вважає, що події останніх днів вказують на слабкі місця у російській армії, що неминуче обернеться довгостроковими наслідками для економіки РФ.

"Виявлено не лише слабкість російських збройних сил… але й буде завдано довгострокової шкоди російській економіці та поколінням росіян", — заявив Бернс.

У процесі виступу Бернс також наголосив на ролі американських спецслужб, діяльність яких спрямована на те, щоб Путін зазнав невдачі в Україні. При цьому глава ЦРУ підкреслив, що рішення адміністрації президента США Джо Байдена розсекретити деякі розвідувальні дані для викриття дій і планів Кремля в Україні було правильним і "відіграло дуже ефективну роль протягом останніх шести місяців".

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін, виступаючи на Східному економічному форумі у Владивостоці, заявив, що з 24 лютого Росія нічого не втратила, але навіть зміцнила свій суверенітет. На думку глави Кремля, війна в Україні піде лише на користь як росіянам, так і іншим державам.

Як повідомив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, 9 вересня Путін проведе оперативну нараду з постійними членами Ради безпеки РФ. Ймовірно, проведення наради зумовлене останніми невдачами російської армії у Харківській області.