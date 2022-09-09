"Війська не справляються": Арестович заявив, що ЗСУ взяли в полон занадто багато росіян (відео)

За словами радника ОП, росіян на Харківському напрямку спіткав справжній колапс. Вони втратили велику кількість військової техніки, боєприпасів та особового складу.

Радник Офісу президента (ОП) України Олексій Арестович заявив, що українські військові набрали надто багато полонених росіян, а тому їх нема куди подіти. ЗСУ рухаються від Балаклії у бік Куп'янська. Крім того, на ізюмське угруповання також тиснуть із півдня, про що Арестович розповів під час ефіру на каналі Фейгін LIVE.

"Взято безліч озброєнь і техніки, взято полонених, майже ізольоване ізюмське угруповання, там один прохід зі сходу залишився нижче водосховища, але, як кажуть, цей міст перебили", — сказав радник ОП.

За його словами, це був єдиний міст, через який йшло постачання. Тепер, як сказав Арестович, ізюмське угруповання практично ізольоване.

"237-й полк ВДВ припинила існування фізично повністю", — сказав радник ОП, пославшись на ГУР.

За словами Арестовича, російські війська зносить як цунамі. Він також сказав, що якщо російські телеграм-канали мають рацію, і українські військові доб'ють ізюмське угруповання в короткі терміни, то рахунок полонених піде на тисячі.

"Не забуваємо, що там ще штаб 20-ї Армії. Можливо, буде дуже сумна доля у російського командування на рівні армії", — заявив Арестович.

[ + – ] Арештович про військовополонених росіян

Під час того ж ефіру радник ОП заявив, що є "дуже добрі новини з Рамштайну". Він не почав розкривати подробиць, але заявив, що зима в окупантів буде дуже важкою.

Раніше Фокус писав, що у ЦРУ оцінили контрнаступ української армії. Глава розвідки США Вільям Бернс вважає, що у Кремлі сильно недооцінили здатність України до спротиву. Крім того, з'явилися слабкі місця російської армії, що обернеться наслідками для економіки РФ.

Ще нагадаємо, що Росія використала 80% сухопутних військ у війні проти України. Генсек Альянсу Йєнс Столтенберг також закликав країни-учасниці негайно надавати Україні будь-яку військову допомогу, якої вона потребуватиме тому, що театр бойових дій на нашій території має велике значення для всього об'єднання.