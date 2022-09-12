Удари у найближчі 2 дні: росЗМІ пишуть про підготовку наступу ЗСУ на Донецьк

ЗСУ накопичують сили на Донецькому напрямку. За твердженнями пропагандистів, українські військові останній тиждень багаторазово посилили повітряну розвідку в Петрівському районі окупованого міста.

Українські військові посилили повітряну розвідку у Петрівському районі тимчасово окупованого Донецька. Про це написав Telegram-канал "Типовий Донецьк" і деякі російські воєнкори.

"Ця тенденція свідчить про те, що Україна готує контратакувальні дії на найближчих рубежах Донецька", — припустили пропагандисти.

Пропагандисти проєкту War Gonzo з посиланням на "силові структури ДНР" пишуть про багаторазове посилення в останній тиждень кількості польотів українських безпілотників військового класу над Петрівським районом Донецька.

ЗСУ ведуть активну аеророзвідку і на малих висотах. Генштаб ЗСУ ще не коментував інформацію про посилення військової розвідки під Донецьком.

Проросійський "військовий експерт" Борис Рожин додав, що ЗСУ накопичують сили на Донецькому напрямі. Спроби ударів можливі у найближчі 1-2 дні.

[ + – ] ЗСУ накопичують сили на Донецькому напрямку

Нагадаємо, що 23 серпня було завдано удару по так званій адміністрації ватажка бойовиків "ДНР" Дениса Пушиліна. Аналітики Інституту вивчення війни зазначали, що Пушиліна не було у будівлі на момент удару. РосЗМІ назвали напад прямим українським ударом по будівлі "уряду ДНР".

За даними Генштабу ЗСУ, українська армія за попередню добу вибила ворога з понад 20 населених пунктів. Авіація ЗСУ завдала 8 ударів по накопиченню загарбників.

Радник глави Офісу президента України Олексій Арестович сказав, що під час наступу на Харківщині українські військові взяли в полон дуже багато росіян.