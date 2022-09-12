Удари у найближчі 2 дні: росЗМІ пишуть про підготовку наступу ЗСУ на Донецьк
ЗСУ накопичують сили на Донецькому напрямку. За твердженнями пропагандистів, українські військові останній тиждень багаторазово посилили повітряну розвідку в Петрівському районі окупованого міста.
Українські військові посилили повітряну розвідку у Петрівському районі тимчасово окупованого Донецька. Про це написав Telegram-канал "Типовий Донецьк" і деякі російські воєнкори.
"Ця тенденція свідчить про те, що Україна готує контратакувальні дії на найближчих рубежах Донецька", — припустили пропагандисти.
Пропагандисти проєкту War Gonzo з посиланням на "силові структури ДНР" пишуть про багаторазове посилення в останній тиждень кількості польотів українських безпілотників військового класу над Петрівським районом Донецька.
ЗСУ ведуть активну аеророзвідку і на малих висотах. Генштаб ЗСУ ще не коментував інформацію про посилення військової розвідки під Донецьком.
Проросійський "військовий експерт" Борис Рожин додав, що ЗСУ накопичують сили на Донецькому напрямі. Спроби ударів можливі у найближчі 1-2 дні.
Нагадаємо, що 23 серпня було завдано удару по так званій адміністрації ватажка бойовиків "ДНР" Дениса Пушиліна. Аналітики Інституту вивчення війни зазначали, що Пушиліна не було у будівлі на момент удару. РосЗМІ назвали напад прямим українським ударом по будівлі "уряду ДНР".
За даними Генштабу ЗСУ, українська армія за попередню добу вибила ворога з понад 20 населених пунктів. Авіація ЗСУ завдала 8 ударів по накопиченню загарбників.
Радник глави Офісу президента України Олексій Арестович сказав, що під час наступу на Харківщині українські військові взяли в полон дуже багато росіян.