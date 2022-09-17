Обстріл Донецька: росЗМІ пишуть про "прильоти" по будівлі "МНС" та станції швидкої допомоги

Потужні вибухи чули у Ворошилівському районі. Пропагандисти вже визначили, що по місту стріляли боєприпасами калібру 155 мм.

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Під час обстрілів тимчасово окупованого Донецька пошкодження зазнали будівлі "МНС", станції швидкої допомоги та службові машини. Про це повідомило російське агентство "РИА Новости".

Потужні вибухи чули у Ворошилівському районі міста. Пропагандисти звинуватили українські війська у нібито обстрілі Донецька з боєприпасів калібру 155 мм.

У соцмережах пишуть про шість "прильотів" по центральній частині міста. Обстріл був по вулиці Вахрушева в Куйбишевському районі Донецька. Пропагандистський Telegram-канал WarGonzo пише про влучення снарядів до Головпоштамту.

Російські воєнкори повідомили про загибель як мінімум 7 осіб та мінімум 25 поранених.

Нагадаємо, що пропагандистські ЗМІ раніше повідомляли про нібито посилення повітряної розвідки ЗСУ у Петрівському районі Донецька та подальших контратаках.

Фокус раніше писав про пряме потрапляння в "адміністрацію" ватажка проросійських бойовиків "ДНР" Дениса Пушиліна. В офісі бойовика була пожежа. Фахівці Інституту вивчення війни говорили про вину військ РФ в організації цього удару.