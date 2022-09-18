ЗС РФ обстріляли Нікополь і Миколаїв: є поранені (фото)

Після обстрілу Нікопольського району відомо про те, що постраждали 3 особи. У Нікополі обстрілами пошкоджено дитячий садок, магазини та приміщення місцевої адміністрації, у Миколаєві — лікарня та гаражний кооператив.

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У ніч проти 18 вересня російські війська обстріляли Нікополь і Миколаїв. У першому місті поранення отримали троє мешканців, а в обласному центрі поки що інформації про поранених чи загиблих немає.

Російські війська вночі три рази обстрілювали з "Градів" і важкої артилерії Нікополь і Нікопольський район Дніпропетровської області. Зокрема, сам Нікополь обстрілювали 2 рази, і ще один обстріл припав на Марганецьку громаду. Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у своєму Telegram-каналі повідомив про те, що в Марганецькій громаді постраждалих немає, а ось у сам Нікополь уночі прилетіло майже 30 снарядів.

[ + – ] Російські війська вночі три рази обстрілювали з "Градів" і важкої артилерії Нікополь Фото: Telegram

Унаслідок обстрілу поранення отримали три мешканці міста: 49-річна жінка та 26-річний і 82-річний чоловіки. Пошкодження отримали кілька десятків багатоповерхових і приватних житлових будинків, а також господарські будівлі та лінії електропередач. Також після обстрілу сталася пожежа на місцевому ринку, але її вдалося загасити.

[ + – ] Після обстрілу сталася пожежа на місцевому ринку, але її вдалося загасити Фото: Telegram

За словами Резніченка, внаслідок обстрілів пошкодження також отримали дитячий садок у Нікополі, магазини та приміщення місцевої адміністрації.

[ + – ] Пошкодження отримали кілька десятків багатоповерхових і приватних житлових будинків, а також господарські будівлі та лінії електропередач Фото: Telegram

Як повідомив мер Миколаєва Олександр Сенкевич у своєму Telegram-каналі, обласний центр також уночі обстрілювали війська РФ. Унаслідок обстрілу пошкоджено цивільну інфраструктуру, зокрема лікарню та гаражний кооператив. Інформації про поранених чи загиблих не надходило.

[ + – ] Як повідомив мер Миколаєва Олександр Сенкевич у своєму Telegram-каналі, обласний центр також уночі обстрілювали війська РФ Фото: Telegram

[ + – ] Унаслідок обстрілу пошкоджено лікарню Фото: Telegram

Фокус уже писав про те, що, згідно з повідомленнями росЗМІ, Донецьк учора, 17 вересня, зазнав обстрілів. "Прильоти" були по будівлі "МНС" і станції швидкої допомоги. Пропагандисти вже визначили, що по місту стріляли боєприпасами калібру 155 мм.

Також Фокус писав про те, що в Херсоні розпочалися вуличні бої та було чутно стрілянину та вибухи. Місцеві Telegram-канали повідомили про автоматні черги майже в усіх районах міста.