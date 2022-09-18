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ЗС РФ обстріляли Нікополь і Миколаїв: є поранені (фото)

обстріл Нікополя, Нікополь
Фото: Telegram | ЗС РФ обстріляли Нікополь і Миколаїв: є поранені

Після обстрілу Нікопольського району відомо про те, що постраждали 3 особи. У Нікополі обстрілами пошкоджено дитячий садок, магазини та приміщення місцевої адміністрації, у Миколаєві — лікарня та гаражний кооператив.

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У ніч проти 18 вересня російські війська обстріляли Нікополь і Миколаїв. У першому місті поранення отримали троє мешканців, а в обласному центрі поки що інформації про поранених чи загиблих немає.

Російські війська вночі три рази обстрілювали з "Градів" і важкої артилерії Нікополь і Нікопольський район Дніпропетровської області. Зокрема, сам Нікополь обстрілювали 2 рази, і ще один обстріл припав на Марганецьку громаду. Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у своєму Telegram-каналі повідомив про те, що в Марганецькій громаді постраждалих немає, а ось у сам Нікополь уночі прилетіло майже 30 снарядів.

обстріл Нікополя Fullscreen
Російські війська вночі три рази обстрілювали з "Градів" і важкої артилерії Нікополь
Фото: Telegram

Унаслідок обстрілу поранення отримали три мешканці міста: 49-річна жінка та 26-річний і 82-річний чоловіки. Пошкодження отримали кілька десятків багатоповерхових і приватних житлових будинків, а також господарські будівлі та лінії електропередач. Також після обстрілу сталася пожежа на місцевому ринку, але її вдалося загасити.

обстріл Нікополя Fullscreen
Після обстрілу сталася пожежа на місцевому ринку, але її вдалося загасити
Фото: Telegram

За словами Резніченка, внаслідок обстрілів пошкодження також отримали дитячий садок у Нікополі, магазини та приміщення місцевої адміністрації.

обстріл Нікополя Fullscreen
Пошкодження отримали кілька десятків багатоповерхових і приватних житлових будинків, а також господарські будівлі та лінії електропередач
Фото: Telegram

Як повідомив мер Миколаєва Олександр Сенкевич у своєму Telegram-каналі, обласний центр також уночі обстрілювали війська РФ. Унаслідок обстрілу пошкоджено цивільну інфраструктуру, зокрема лікарню та гаражний кооператив. Інформації про поранених чи загиблих не надходило.

Обстріл Миколаєва Fullscreen
Як повідомив мер Миколаєва Олександр Сенкевич у своєму Telegram-каналі, обласний центр також уночі обстрілювали війська РФ
Фото: Telegram
Обстріл Миколаєва Fullscreen
Унаслідок обстрілу пошкоджено лікарню
Фото: Telegram

Фокус уже писав про те, що, згідно з повідомленнями росЗМІ, Донецьк учора, 17 вересня, зазнав обстрілів. "Прильоти" були по будівлі "МНС" і станції швидкої допомоги. Пропагандисти вже визначили, що по місту стріляли боєприпасами калібру 155 мм.

Також Фокус писав про те, що в Херсоні розпочалися вуличні бої та було чутно стрілянину та вибухи. Місцеві Telegram-канали повідомили про автоматні черги майже в усіх районах міста.