Стрілянина та вибухи: у день заснування Херсона у місті почалися вуличні бої (відео)

Місцеві Telegram-канали пишуть про автоматні черги майже у всіх районах міста. Росіяни, судячи з їхніх реакцій, перебувають у сум'ятті та розповідають про роботу ППО.

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У різних районах Херсона чути автоматні черги та вибухи. Про це пишуть місцеві Telegram-канали.

За інформацією, що надходить, можна припустити, що по всьому Херсону йдуть вуличні бої, зокрема в центрі міста.

"Просто скажіть близьким, що краще вимикали світло раніше, але не виглядали у вікна. Від шаленої кулі і ракети ніхто не застрахований", — зазначає канал "НАГЛЯД ХЕРСОН".

Telegram-канал "Вертикаль" доповнює, що ЗСУ поки не на околицях міста.

"Трохи інше, тому стрілянина. Не поспішаємо з ейфорією", — пишуть автори.

Росіяни, судячи з реакції їх у Telegram-каналах, зараз збентежені. "РИА Новости" нарахували близько 5 вибухів у Херсоні і повідомили нібито про роботу системи ППО.

"Херсон, сидіть в укриттях вони, схоже, з ланцюга зірвалися. Не розумію, що вони роблять, прильоти вже були, а вони х... рятують далі", — йдеться в одному з російських повідомлень.

РосЗМІ також розповідають, що поблизу залізничного вокзалу в Херсоні відбувається якась "контртерористична операція".

Місцеве видання "Мост" пише про 4 потужні вибухи в Херсоні ввечері 17 вересня. Очевидці бачили чорний дим із території заводу імені Петровського, де окупанти розмістили військову базу. Нещодавно на територію заводу заїхала нова партія техніки та підрозділ "кадирівців", додали журналісти.

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак вже встиг привітати Херсон із "їхнім днем". Варто зазначити, що 17 вересня відзначається день заснування Херсона, цього року місту виповнилося 244 роки.

Нагадаємо, що 16 вересня в окупованому Херсоні стався вибух в будівлі Адміністративного суду. У момент вибуху там був голова окупаційного "уряду" Херсонської області Сергій Єлісєєв.

Українське командування "Південь" напередодні заявило про вогневий контроль українських військових майже усієї Херсонської області. ЗСУ продовжують наступати та виганяти загарбників.