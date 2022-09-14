Майже вся Херсонська область перебуває під вогневим контролем ЗСУ, — ОК "Південь"

Українські війська продовжують контрнаступ на півдні країни та відтісняють російські війська від зайнятих позицій.

Related video

Збройні Сили України взяли під вогневий контроль майже всю територію Херсонщини. Про це розповіла речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

За її словами, українські військові продовжують контрнаступ на півдні України та відтісняють російські війська від зайнятих позицій. Після себе ЗС РФ залишають заміновані території.

Речниця ОК "Південь" розповіла, що прорив армії України на сході країни сильно підняв моральний дух і змотивував бійців, які зосереджені на південному напрямку. Водночас бойовий дух російських окупантів сильно впав через провали.

"Ми продовжуємо свою бойову роботу, але про перемоги звітувати ще рано заради збереження життів", — підсумувала Гуменюк.

Нагадаємо, 13 вересня міністр оборони Олексій Резніков розповів, що ЗСУ просуваються на півдні України повільніше, ніж це було у Харківській області. Він повідомив, що це пов'язано з тим, що в місцевості є зрошувальні канали, їх ЗС РФ можуть використовувати як оборонні позиції.

12 вересня повідомлялося, що армія Росії відійшла вглиб Херсонської області, щоб бити артилерією по позиціях української армії з лівого берега регіону через проблеми у забезпеченні угруповання на правому березі.

Крім того, стало відомо, що під контроль України перейшли п'ять населених пунктів Херсонщини. Високопілля, Нововознесенське, Білогірка, Миролюбівка та Сухий Ставок зачищені від росіян.