ЗСУ звільнили ще п'ять населених пунктів у Херсонській області (фото)

Високопілля, Нововознесенське, Білогірка, Миролюбівка та Сухий Ставок зачищені від окупантів, а над селищами солдати підняли українські прапори.

Підрозділи Збройних сил України під час успішного контрнаступу звільнили ще п'ять населених пунктів у Херсонській області. Цю інформацію у своєму Telegram-каналі оприлюднив речник Одеської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Братчук.

За його словами, підрозділи ЗСУ звільнили Високопілля, Нововознесенське, Білогірку, Миролюбівку та Сухий Ставок.

Сергій Братчук наголосив, що інформацію про деокупацію вище зазначених населених пунктів підтверджено на офіційному рівні.

Через час керівниця пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк на брифінгу повідомила, що підрозділи ЗСУ справді звільнили Високопілля, Нововознесенське, Білогірку, Миролюбівку та Сухий ставок у Херсонській області.

За її словами, українським військовослужбовцям удалося деокупувати територію, площа якої становить 500 квадратних кілометрів.

"Можемо оголосити, що населені пункти Херсонщини Високопілля, Нововознесенське, Білогірка, Сухий Ставок та Миролюбівка на сьогодні вже звільнені та повністю під українським прапором", — наголосила Гуменюк і додала, що військовослужбовці зачистили зазначені села та смт, а також проводять у них додаткові заходи.

На момент опублікування матеріалу Генеральний штаб Збройних Сил України офіційно не коментував звільнення ще п'яти населених пунктів у Херсонській області.

[ + – ] ЗСУ звільнили ще п'ять населених пунктів у Херсонській області [ + – ] ЗСУ звільнили ще п'ять населених пунктів у Херсонській області

Варто зазначити, що раніше в Оперативному командуванні "Південь" повідомляли про те, що деякі військовослужбовці ЗС РФ намагаються вийти на зв'язок з офіцерами ЗСУ, щоб домовитися про складання зброї та здачі в полон. За даними відомства, підрозділи окупаційних військ знають про успішний контрнаступ України на Харківському напрямку та заздалегідь готують "шляхи евакуації" у Херсонській області.

Також повідомлялося, що через загрозу оперативного оточення та проблем з логістикою ЗС РФ у Херсонській області були змушені відступити. Зі своїх нових позицій окупанти завдають артилерійських ударів, намагаючись запобігти подальшому просуванню ЗСУ на цій ділянці фронту.