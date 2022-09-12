ВСУ освободили еще пять населенных пунктов в Херсонской области (фото)

Высокополье, Нововознесенское, Белогорка, Миролюбовка и Сухой Ставок были зачищены от оккупантов, а над поселками солдаты подняли украинские флаги.

Подразделения Вооруженных сил Украины в ходе успешного контрнаступления освободили еще пять населенных пунктов в Херсонской области. Эту информацию в своем Telegram-канале обнародовал спикер Одесской областной военно-гражданской администрации Сергей Братчук.

По его словам, подразделения ВСУ освободили Высокополье, Нововознесенское, Белогорку, Миролюбовку и Сухой Ставок.

Сергей Братчук подчеркнул, что информация о деоккупации выше указанных населенных пунктов подтверждена на официальном уровне.

Через время руководитель пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк на брифинге сообщила, что подразделения ВСУ действительно освободили Высокополье, Нововознесенское, Белогорку, Миролюбовку и Сухой ставок в Херсонской области.

По ее словам, украинским военнослужащим удалось деоккупировать территорию, площадь которой составляет 500 квадратных километров.

"Можем объявить, что населенные пункты Херсонщины Высокополье, Нововознесенское, Белогорка, Сухой Ставок и Миролюбовка на сегодня уже освобождены и полностью под украинским флагом", — подчеркнула Гуменюк и добавила, что военнослужащие зачистили указанные села и пгт, а также проводят в них дополнительные мероприятия.

На момент публикации материала Генеральный штаб Вооруженных сил Украины официально не комментировал освобождение еще пяти населенных пунктов в Херсонской области.

[ + – ] ВСУ освободили еще пять населенных пунктов в Херсонской области [ + – ] ВСУ освободили еще пять населенных пунктов в Херсонской области

Стоит отметить, что ранее в Оперативном командовании "Юг" сообщали о том, что некоторые военнослужащие ВС РФ пытаются выйти на связь с офицерами ВСУ, чтобы договориться о сложении оружия и сдачи в плен. По данным ведомства, подразделения оккупационных войск знают об успешном контрнаступлении Украины на Харьковском направлении и заранее готовят "пути эвакуации" в Херсонской области.

Также сообщалось, что из-за угрозы оперативного окружения и проблем с логистикой ВС РФ в Херсонской области были вынуждены отступить назад. Со своих новых позиций оккупанты наносят артиллерийские удары, пытаясь предотвратить дальнейшее продвижение ВСУ на этом участке фронта.