Почти вся Херсонская область находится под огневым контролем ВСУ, — ОК "Юг"

Украинские войска продолжают контрнаступление на юге страны и оттесняют российские войска от занятых позиций.

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Вооруженные силы Украины взяли под огневой контроль почти всю территорию Херсонской области. Об этом рассказала пресс-секретарь оперативного командования "Юг" Наталия Гуменюк в эфире телемарафона.

По ее словам, украинские военные продолжают контрнаступление на юге Украины и оттесняют российские войска от занятых позиций. После себя ВС РФ оставляют заминированные территории.

Спикер ОК "Юг" рассказала, что прорыв армии Украины на востоке страны сильно поднял моральный дух и смотивировал бойцов, которые сосредоточенны на южном направлении. В то же время боевой дух российских оккупантов сильно упал из-за провалов.

"Мы продолжаем свою боевую работу, но о победах отчитываться еще рано ради сохранения жизней", — подытожила Гуменюк.

Напомним, 13 сентября министр обороны Алексей Резников рассказал, что ВСУ продвигаются на юге Украины медленнее, чем это была в Харьковской области. Он сообщил, что это связанно с тем, что в местности есть оросительные каналы, их ВС РФ могут использовать, как оборонительные позиции.

12 сентября сообщалось, что армия России отошла вглубь Херсонской области, чтобы бить артиллерией по позициям украинской армии с левого берега региона из-за проблем в снабжении группировки на правом берегу.

Кроме того, стало известно, что под контроль Украины перешли пять населенных пунктов Херсонщины. Высокополье, Нововознесенское, Белогорка, Миролюбовка и Сухой Ставок были зачищены от россиян.