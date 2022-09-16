У Херсоні пролунав вибух у будівлі Адміністративного суду: там були колаборанти (відео)

Окупанти заявляють, що вибух стався у будівлі Херсонської ОВА, яка знаходиться біля суду. Поранено одну із співробітниць окупаційної адміністрації, її водій загинув.

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В окупованому Росією Херсоні стався вибух у будівлі Адміністративного суду. Він знаходиться у центральній частині міста біля обласної військової адміністрації. Про це виданню "Суспільне" розповів депутат Херсонської облради Сергій Хлань.

За його словами, всередині приміщення перебував голова окупаційного "уряду" Херсонської області Сергій Єлисєєв разом із іншими членами.

Перший заступник голови обласної ради регіону Юрій Соболевський повідомив, що вибух був у правому крилі будівлі Херсонського апеляційного суду і був дуже потужним. Інформації про постраждалих наразі немає.

Спікер Одеської ОВА Сергій Братчук, коментуючи те, що сталося в окупованому місті, заявив, що окупанти "не дотримуються правил куріння в громадських місцях".

Що говорять у РосЗМІ?

Кореспондент пропагандистського видання "РИА Новости" повідомив, що Збройні сили України нібито випустили не менше 5 ракет по окупованому Херсону.

Так звана заступниця голови окупаційної адміністрації Катерина Губарєва заявила, що снаряд потрапив безпосередньо в будівлю Херсонської ОВА. Внаслідок чого було поранено так звану начальницю департаменту праці, її водій загинув.

Крім того, окупанти стверджують, що вибух стався, коли там відбувалася нарада "глав" адміністрацій та округів.

Колаборант Кирило Стремоусов також заявив, що нібито українські ракети потрапили до його кабінету. Однак сам він не постраждав.

"До мене прямо в кабінет, відверто кажучи, прилетіло близько 5 HIMARS, моє крило, де я знаходився, практично зруйновано", — сказав він.

Нагадаємо, 14 вересня у ОК "Південь" розповіли, що майже вся Херсонська область перебуває під вогневим контролем українських військових. Крім того, українські військові продовжують наступати та відтісняти окупантів від зайнятих позицій.

12 вересня ЗМІ повідомляли, що Херсонську колаборантку, яка разом із російськими військовими захопила будівлю Херсонського державного університету, Тетяну Томіліну підірвали у власній квартирі. Жінка зазнала сильних поранень і була доставлена до лікарні, її охоронець загинув.