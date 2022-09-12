У Херсоні колаборантку Томіліну підірвали у власній квартирі, — ЗМІ

У Генпрокуратурі повідомили, що ще у серпні жінці висунули підозру в колабораціонізмі. Вона у супроводі російських військових захопила будівлю Херсонського державного університету.

У Херсоні у квартирі колаборантки Тетяни Томіліної стався вибух. Вона зазнала тяжких поранень і була доставлена до лікарні, про що повідомили у місцевому виданні " Міст " з посиланням на свої джерела в правоохоронних органах.

Повідомляється, що вибух убив її охоронця – російського солдата. Сама Томіліна опинилась у реанімації.

Крім того, місцевий журналіст Костянтин Риженко у Telegram повідомив, що вибух було організовано рухом опору.

"Томіліна — "300", у реанімації, тяжкий стан. Орк — "200". Колаборантка займала псевдопосаду "ректора ХДУ", — написав Костянтин Риженко.

Хто така Тетяна Томіліна?

За даними слідства, як повідомляє Офіс генерального прокурора України , Томіліна у супроводі російських військових та так званої "директора департаменту освіти" Тетяни Кузьмич захопили приміщення Херсонського державного університету (ХДУ). Цього ж дня Томіліна назвала себе ректором "університету РФ". Після цього вона давала багато інтерв'ю російським пропагандистським ЗМІ, в яких говорила про впровадження російської навчальної програми в українському ВНЗ.

Раніше Фокус писав, що колаборант Сальдо спростував новини про свою смерть. Голова окупаційної адміністрації розповів, що не перебуває у Херсоні через проходження лікування та зазначив, що українські військові вже перебувають не так далеко від обласного центру.

Ще нагадаємо, що Київ надіслав до США запит на озброєння для контрнаступу у 2023 році. Україна направила американським законодавцям перелік із 29 видів зброї та боєприпасів. Як стало відомо журналістам, Київ просить ATACMS, більше ракет Harpoon та дві тисячі боєприпасів для Himars.