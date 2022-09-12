В Херсоне коллаборантку Томилину подорвали в собственной квартире, — СМИ

В Генпрокуратуре сообщили, что еще в августе женщине предъявили подозрение в коллаборационизме. Она в сопровождении российских военных захватила здание Херсонского государственного университета.

В Херсоне в квартире коллаборантки Татьяны Томилиной произошел взрыв. Она получила тяжелые ранения и была доставлена в больницу, о чем сообщили в местном издании "Мост" со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

Сообщается, что взрыв убил ее охранника – российского солдата. Сама Томилина оказалась в реанимации.

Кроме того, местный журналист Константин Рыженко в Telegram сообщил, что взрыв был организован движением сопротивления.

"Томилина – "300", в реанимации, тяжелое состояние. Орк – "200". Коллаборантка занимала псевдодолжность "ректора ХГУ", — написал Константин Рыженко.

Кто такая Татьяна Томилина?

По данным следствия, как сообщает Офис генерального прокурора Украины, Томилина в сопровождении российских военных и так называемой "директора департамента образования" Татьяны Кузьмич захватили помещение Херсонского государственного университета (ХГУ). В этот же день Томилина назвала себя ректором "университета РФ". После этого она давала множество интервью российским пропагандистским СМИ, в которых говорила о внедрении российской учебной программы в украинском ВУЗе.

Ранее Фокус писал, что коллаборант Сальдо опроверг новости о своей смерти. Глава оккупационной администрации рассказал, что не находится в Херсоне из-за прохождения лечения и отметил, что украинские военные уже находятся не так далеко от областного центра.

Еще напомним, что Киев прислал в США запрос на вооружение для контрнаступления в 2023 году. Украина направила американским законодателям перечень из 29 видов оружия и боеприпасов. Как стало известно журналистам, Киев просит ATACMS, больше ракет Harpoon и две тысячи боеприпасов для Himars.