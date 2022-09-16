В Херсоне прозвучал взрыв в здании Административного суда: там были коллаборанты (видео)

Оккупанты заявляют, что взрыв произошел в здании Херсонской ОВА, которая находится возле суда. Ранена одна из сотрудниц оккупационной администрации, ее водитель погиб.

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В оккупированном Россией Херсоне произошел взрыв в здании Административного суда. Он находится в центральной части города возле областной военной администрацией. Об этом изданию "Суспільне" рассказал депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.

По его словам, внутри помещения находился глава оккупационного "правительства" Херсонской области Сергей Елисеев вместе с другими членами.

Первый заместитель главы областного совета региона Юрий Соболевский сообщил, что взрыв был в правом крыле здания Херсонского апелляционного суда и был очень мощным. Информации о пострадавших пока что нет.

Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, комментируя произошедшее в оккупированном городе, заявил, что оккупанты "не соблюдают правила курения в общественных местах".

Что говорят в РосСМИ?

Корреспондент пропагандистского издания "РИА Новости" сообщил, что Вооруженные силы Украины якобы выпустили не менее 5 ракет по оккупированному Херсону.

Так называемая замглавы оккупационной администрации Екатерина Губарева заявила, что снаряд попал непосредственно в здание Херсонской ОВА. В результате чего была ранена так называемая начальница департамента труда, ее водитель погиб.

Кроме того оккупанты утверждают, что взрыв произошел, когда там происходило совещание "глав" администраций и округов.

Коллаборант Кирилл Стремоусов также заявил, что якобы украинские ракеты попали в его кабинет. Однако сам он не пострадал.

"Ко мне прямо в кабинет, откровенно говоря, прилетело около 5 HIMARS, мое крыло, где я находился, практически разрушено", — сказал он.

Напомним, 14 сентября в ОК "Юг" рассказали, что почти вся Херсонская область находится под огневым контролем украинских военных. Кроме того, украинские военные продолжают наступать и оттеснять оккупантов от занятых позиций.

12 сентября СМИ сообщали, что Херсонскую коллаборантку Татьяну Томилину подорвали в собственной квартире, которая вместе с российскими военными захватала здание Херсонского государственного университета. Женщина получила сильные ранения и была доставлена в больницу, ее охранник погиб.