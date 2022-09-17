Стрельба и взрывы: в день основания Херсона в городе начались уличные бои (видео)

Местные Telegram-каналы пишут об автоматных очередях почти во всех районах города. Россияне, судя по их реакциям, пребывают в смятении и рассказывают о работе ПВО.

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В разных районах Херсона слышны автоматные очереди и взрывы. Об этом пишут местные Telegram-каналы.

По поступающей информации, можно предположить, что по всему Херсону идут уличные бои, в том числе в центре города.

"Просто скажите близким, что лучше выключали свет раньше, но не выглядывали в окна. От шального шара и падающей ракеты никто не застрахован", — отмечает канал "НАДЗОР ХЕРСОН".

Telegram-канал "Вертикаль" дополняет, что ВСУ пока не на окраинах города.

"Чуть другое, потому стрельба. Не спешим с эйфорией", — пишут авторы.

Россияне, судя по реакции их в Telegram-каналах, сейчас в смятении. "РИА Новости" насчитали около 5 взрывов в Херсоне и сообщили якобы о работе системы ПВО.

"Херсон сидите в укрытиях они походу с цепи сорвались.. Не понимаю что они делают, прилеты уже были, а они х…рят дальше", — говорится в одном из российских сообщений.

РосСМИ также рассказывают, что в районе железнодорожного вокзала в Херсоне проходит некая "контртеррористическая операция".

Местное издание "Мост" пишет о 4 мощных взрывах в Херсоне вечером 17 сентября. Очевидцы видели черный дым с территории завода имени Петровского, где оккупанты разместили военную базу. Недавно на территорию завода заехала новая партия техники и подразделение "кадыровцев", добавили журналисты.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак уже успел поздравить Херсон с "их днем". Стоит отметить, что 17 сентября отмечается день основания Херсона, в этом году городу исполнилось 244 года.

Напомним, что 16 сентября в оккупированном Херсоне произошел взрыв в здании Административного суда. В момент взрыва там был глава оккупационного "правительства" Херсонской области Сергей Елисеев.

Украинское командование "Юг" накануне заявило об огневом контроле украинских военных почти всей Херсонской области. ВСУ продолжают наступать и выгонять захватчиков.