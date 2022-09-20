Накрили "Градами": окупанти всю ніч обстрілювали Дніпропетровську область, – ОВА

За інформацією Валентина Резніченка, росіяни випустили понад сто снарядів по Нікопольській, Марганецькій та Червоногригорівській громадах.

Related video

У ніч із 19 на 20 вересня окупанти п'ять разів ударили по територіях Нікопольської, Марганецької та Червоногригорівської громад Дніпропетровської області. Про це у себе в соцмережах повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Росіяни всю ніч тероризували Нікопольщину обстрілами", — прокоментував він.

За словами голови ОВА, російські війська обстрілювали територію Нікопольського району з РСЗВ "Град" та важкої артилерії. Усього по громадах випустили понад сто снарядів.

За попередньою інформацією, люди внаслідок обстрілу ворога не постраждали.

Нині уточнюються масштаби руйнувань. На місці працюють співробітники ДСНС та поліція.

Як уточнив мер Нікополя Олександр Саюк, внаслідок нічного обстрілу у місті постраждало два об'єкти. Там почалася пожежа, але рятувальникам вдалося швидко погасити її.

Нагадаємо, вчора, 19 вересня, Запоріжжя та область потрапили під потужний обстріл військ РФ. Російські військові випустили по обласному центру щонайменше 9 ракет, вони потрапили по об'єктах інфраструктури.

У ніч на 18 вересня російські війська обстріляли Нікополь та Миколаїв. Після обстрілу Нікопольського району відомо про те, що постраждали 3 особи. У Нікополі обстрілами пошкоджено дитячий садок, магазини та приміщення місцевої адміністрації, у Миколаєві — лікарня та гаражний кооператив.