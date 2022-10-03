Якщо Україна отримає всю потрібну зброю, війна закінчиться протягом місяця, — Подоляк

Радник голови ОП впевнений, що після перемоги всі члени НАТО захочуть бачити Україну в Альянсі, а реінтеграція Донбасу і Криму, які довго прожили в окупації, не викличе великих проблем.

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Вже 10 із 30 країн-учасниць Альянсу підтвердили, що хочуть бачити Україну у складі блоку НАТО. Проте радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк упевнений, що на українців чекають важкі переговори. В інтерв'ю УНІАН він розповів, що країнам, які сумніваються, потрібно буде відмовитися від стереотипів про Росію, надмірну бюрократію та "національний егоїзм", які заважають швидко приймати ефективні рішення.

Водночас радник голови ОП наголосив, що зараз Україна формує повістку на полі бою, забезпечуючи безпеку Євросоюзу та відстоюючи європейські цінності. Він вважає, що після закінчення війни процес вступу до НАТО піде швидше.

"Щойно Україна дійде до фіналу війни, виграє, мені здається, всі країни НАТО миттєво скажуть: "Ми вважаємо, що цей член обов'язково має бути присутнім в Альянсі НАТО. Тому що має надзвичайний досвід ведення війни, надзвичайний досвід ведення масштабної інтенсивної війни, має надзвичайний досвід протистояння таким монструозним країнам, як Російська Федерація. Це єдина країна, через яку пройшло тестування усієї західної зброї і так далі", — зазначив Подоляк.

[ + – ] Михайло Подоляк упевнений, що Україна швидко впорається з агресором, якщо ЗСУ матиме всю необхідну зброю Фото: trump2

За його словами, терміни закінчення війни залежать насамперед від постачання озброєнь Україні. Якщо ЗСУ отримають весь необхідний обсяг зброї, війна може закінчитись буквально за місяць, а не тривати роками. Росія вже зіткнулася з дефіцитом снарядів і намагається вирішити проблеми за допомогою мобілізованих. І хоча професійні якості таких солдатів не витримують жодної критики, битви з ними можуть забрати життя українців.

Розгубленість Лукашенка

Михайло Подоляк не виключає, що росіяни можуть спробувати змусити білорусів активно долучитися до війни. Наразі очікується прибуття до Білорусі близько 20-30 тис. мобілізованих росіян.

"Це один із сценаріїв, який розглядається нами як серйозний — те, що росіяни наситять військові частини Білорусі і спробують влаштувати бунт, щоб перехопити у [президента Олександра] Лукашенка управління військовими, — сказав він. — До речі, пану Лукашенку треба бути з ними активним, тому що у нього інфільтрація російських генералів та полковників на різних рівнях надзвичайно висока".

Радник упевнений, що зараз білоруський диктатор вкрай розгублений і перебуває у пригніченому стані. З одного боку, його легітимність заперечує багато білорусів, з іншого — тисне російський президент Володимир Путін.

"Звичайно, вони хочуть від союзної держави отримати більш інтенсивну участь у війні, що загрожує Білорусі різким обнуленням перспектив державності. Білоруси це розуміють, як і пан Лукашенко", — сказав Подоляк.

Якщо диктатор піддасться вмовлянням російського колеги, його країна зіткнеться з новими санкціями, а також з перспективою оцінити ефективність роботи української армії, зокрема і на території Білорусі.

Визволення Криму може стати швидким

Михайло Подоляк знову наголосив, що мета ЗСУ — звільнити всі окуповані території, включаючи Крим. У Головному управлінні розвідки Міноборони прогнозують, що звільнення півострова може статися навесні 2023 року. Радник голови ОП не виключає, що терміни можуть виявитися коротшими: все залежить від постачання зброї та падіння символів кримінальних анклавів — Донецька та Луганська. Ця подія не лише наблизить перемогу України, а й обвалить політичну систему Росії.

Подоляк не вважає, що реінтеграція регіонів, що довго жили в окупації, стане важким завданням. Насамперед доведеться показово покарати тих колаборантів, які служили в російській армії та окупаційних адміністраціях. Людям, які не порушили закону, але підтримують Росію, можуть запропонувати поїхати туди. Тим, хто залишиться, знадобиться всього пів року, щоб відчути плюси життя за українськими правилами, це позначиться на зростанні проукраїнських настроїв.

"Я думаю, ви самі побачите, як за пів року після звільнення Криму там буде неймовірне повітря свободи", — упевнений Михайло Подоляк.

Нагадаємо, колишній командувач армії Сполучених Штатів у Європі генерал Бен Годжес вважає, що Україна зможе повернути всі території, зокрема Крим протягом наступного року.

7 вересня головком ЗСУ Валерій Залужний визнав удари українських військових по аеродромах у Криму. За його словами, готується операція з деокупації півострова.