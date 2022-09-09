Україна поверне Крим наступного року, — американський генерал

За словами Бена Годжеса, Росія практично вичерпала ресурс для наступальних операцій. Потенціал ЗСУ для звільнення Криму повністю розкриє битва за Херсон.

Україна зможе повернути всі території, зокрема Крим, протягом наступного року. Таку думку висловив колишній командувач армії Сполучених Штатів у Європі генерал Бен Годжес у спілкуванні з журналом Newsweek .

Військовий визнав, що українці врятували країну та поставили умови для відновлення повного суверенітету, включаючи Крим.

"За пів року після початку повномасштабного російського вторгнення передбачувана друга найкраща армія у світі тепер є другою найкращою армією в Україні", — сказав Годжес.

За його оцінкою, Росія контролює менше ніж 20% території України. Її можливості для подальших наступальних операцій практично вичерпані, зауважив Бен Годжес.

[ + – ] Бен Годжес наголосив на забезпеченні захисту України в майбутньому

Західним партнерам України давно час надати Києву матеріальну та моральну підтримку для повної військової перемоги, упевнений він.

"Необхідно сказати, що ми хочемо перемоги України та повернення всіх її територій. Потрібно забезпечити захист України в майбутньому. Я на 100% упевнений, що Пентагон і Рада національної безпеки точно знають, що потрібно Україні", — резюмував він.

Джордж Баррос із Інституту вивчення війни в спілкуванні з Newsweek акцентував увагу на сприятливій ситуації для ЗСУ на стратегічному рівні.

Операція навколо Херсона стане своєрідним лакмусовим папірцем можливостей українських військових, сказав він.

"Якщо українці продемонструють здатність оточити великого супротивника й оточити його в Херсоні, це буде великим воєнним досягненням. ЗСУ можуть зробити це і в інших місцях на сході та півдні", — переконаний Баррос.

Потрібно кілька місяців, перш ніж з'явиться досить ясна картина досягнень ЗСУ навколо Херсона, наголосив експерт.

Нагадаємо, що 7 вересня головком ЗСУ Валерій Залужний визнав удари українських військових по аеродромах у Криму. За його словами, готується операція з деокупації півострова.

Представництво президента України в Криму вже приготувало план дій на час деокупації для українців, які мешкають на півострові.

Військова розвідка України просила кримчан передавати інформацію про російські військові об'єкти на півострові, зокрема маршрути переміщення військової техніки та місця проживання командирів.