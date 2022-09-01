"Крим відомий оксамитовим сезоном": ГУР закликає кримчан передавати дані про бази ЗС РФ

Українські розвідники просять передавати дані про окупантів, їх місце проживання, пересування техніки, а також про колаборантів.

Головне управління розвідки Міноборони України закликає мешканців тимчасово окупованого Криму передавати дані про російські військові об'єкти на півострові. Про це повідомляється на офіційній сторінці ГУР у фейсбуці.

В українській розвідці кажуть, що український півострів відомий своїм осіннім "оксамитовим сезоном", тому вони звертаються до кримчан із проханням повідомити про найпопулярніші місця ЗС РФ. У ГУР просять повідомляти про такі дані:

точне розташування пунктів дислокації та адреси проживання ЗС РФ (бажане геоприв’язування з координатами);

місця проживання керівного складу окупаційних військ;

місця розташування та маршрути переміщення військової техніки;

точні дані місцевих колаборантів, їх місце проживання та перебування, ПІБ, посади та місце роботи;

інформація про осіб, які "співчувають" окупантам та іншим прихильникам окупаційної влади.

Повідомляти всю інформацію можна за номером телефону: (+38)-096-94-55-341 у месенджерах Signal та WhatsApp. Також можна передавати дані в Telegram через бот @krymbavovna_bot або в чаті https://t.me/krymbavovna_chat.

Нагадаємо, за даними розвідки, РФ посилює оборону Криму за рахунок солдатів строкової армії. Це також дозволить заощадити гроші на виплатах загиблим.

Раніше повідомлялося, що через провал прихованої мобілізації в РФ збільшується кількість найманців із ПВК "Вагнер". Найманці працюють як штурмові загони.