Не дати Путіну другого шансу: стало відомо, чи Україна не залишиться без зброї під час перемир'я, — DW

Європейські дипломати вважають, що Україна повинна мати змогу на відмову від "поганої" угоди, а також отримати сильнішу позицію під час переговорів.

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Високопосадовці із різних країн Європейського Союзу висловили думку про те, що під час ймовірного тимчасового перемир'я між Україною та Росією ЗСУ не можна роззброювати, адже це може створити для Кремля другий шанс для удару з новою силою. Низка дипломатів ЄС висловилася щодо готовності надання військової техніки для України, попри те, що президент Росії Володимир Путін не хоче, аби у Києва була така можливість. Про це стало відомо 14 березня, у переддень засідання Ради ЄС з іноземних справ, повідомляє видання Deutsche Welle.

Високопосадовці вважають, що лідери ЄС не припинять постачати озброєння для України, навіть якщо Кремль поставить такі вимоги.

"Я не думаю, що Євросоюз і його члени припинять постачання зброї Києву", — запевняє один із неназваних дипломатів.

Один із дипломатів заявив, що державу потрібно зробити "сталевим дикобразом".

"Бої все ще продовжуються, але навіть коли в них настане пауза, Україну потрібно зробити "сталевим дикобразом"", — зазначив він, додавши, що росіянам у жодному випадку не можна дати шансу на повторний удар.

Також дипломати висловили думку про те, що Київ потребує сильнішої переговорної позиції, а ще — повинен мати змогу відмовитися від мирної угоди, якщо вона буде "поганою" та несправедливою.

Видання повідомляє також про те, що у понеділок, 17 березня, голови МЗС європейських країн обговорюватимуть ситуацію, що склалася довкола дискусії щодо ймовірного призупинення вогню в Україні. До обговорення долучиться Андрій Сибіга.

Альтернативна угода Путіна: що відомо

Аналітики стверджують, що очільник Кремля Володимир Путін пропонує так звану альтернативну угоду про призупинення бойових дій, яка може передбачати заборону Україні отримувати озброєння від союзників та проведення навчання військовослужбовців.

Американський Інститут вивчення війни у своєму зведенні за 13 березня повідомляв, що така угода може створити умови для відновлення бойових дій на вигідних для РФ позиціях. Дослідники питання стверджують, що за цей час Росія може переозброїтися та завдати повторного удару по Україні з новою силою.

Нагадаємо, 14 березня Володимир Путін заявляв, що військові ЗСУ мають скласти зброю, аби отримати помилування, якого просив Трамп для службовців у Курській області.

Також 14 березня Фокус з'ясовував, що стоїть за вимогами Кремля щодо паузи на полі бою на 30 днів.