Запаси ЄС близькі до критичних: у ЗСУ майже не залишилося ракет для ЗРК Samp-T, — ЗМІ

Зенітний ракетний комплекс SAMP-T допомагає українським оборонцям захищатися від масованих ракетних атак та має здатність збивати балістичне озброєння.

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Італійсько-французький зенітний ракетний комплекс SAMP-T має характеристики, наближені до американського Patriot, і відіграє велику роль у захисті українського неба від російських загроз. Однак ЗСУ зіткнулися з проблемою нестачі ракет Aster-30 для цих установок: їх Україні потрібно щонайменше 50, про що міністр оборони Рустем Умєров поїхав просити до Риму. Про це повідомило видання Corriere della Sera 14 березня.

За інформацією журналістів, невдовзі установки можуть стати непотрібними, оскільки у кількох установках, які надали Україні спільно Італія та Франція, практично закінчилися ракети.

"У двох пускових установках, наданих урядом Мелоні, практично закінчилися ракети", — йдеться у повідомленні.

Видання зазначає, що українська влада просить про додаткові ракети для комплексів вже кілька тижнів. Однак в Італії та Франції навряд чи зможуть розв'язати цю проблему та надати 50 додаткових ракет: можливості надання такого озброєння у країн дуже обмежені, як з'ясували журналісти.

Італія має деякі запаси, однак вони призначені для захисту критично важливих об'єктів самої держави, на відміну від Франції: у неї ракет Aster-30 є дещо більше, проте й цього недостатньо.

Повідомляється також, що під час свого візиту до Риму Рустем Умєров також має зустрітися із керівництвом компанії Eurosam, яка займається виготовленням ракет такого типу.

Чим особливі комплекси SAMP-T на українському полі бою

SAMP-T, за інформацією від військових видань, працює за принципом Hit-to-Kill, коли протиракета летить назустріч балістичному озброєнню у небі на великій швидкості, гарантовано збиваючи її. Це суттєво відрізняє комплекс від інших зенітних ракет, що не можуть завдати стільки шкоди основній — бойовій — частині ракети.

Водночас видання Corriere della Sera у своєму повідомленні згадує про інформацію від інших ЗМІ щодо того, що SAMP-T виявилися не такими ефективними на українському полі бою, як американський аналог — Patriot.

Нагадаємо, 13 березня стало відомо про те, що в України майже закінчилися ракети ATACMS.

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