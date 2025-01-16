Украина получит новую систему ПВО "Gravehawk" от Великобритании: в чем ее преимущества

150 стволов артиллерии и новую мобильную систему противовоздушной обороны Украина получит через несколько недель.

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Производство новейшей системы ПВО Великобритания профинансировала совместно с Данией. Система призвана укрепить возможности противовоздушной обороны Украины и использует новейшие достижения в сфере радиолокации и сетевых технологий для обеспечения высокой эффективности в современных условиях ведения боевых действий. Об этом сообщил премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время выступления перед СМИ совместно с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Премьер-министр отметил, что глава РФ не показывает никаких признаков того, что он стремится к миру. Поэтому заверил украинцев, что Великобритания продолжит оказывать помощь. Среди прочего, Украина вскоре получит 150 стволов Sheffield Forgemasters — первых таких стволов, изготовленных в Британии за более чем два десятилетия. И боевые стволы, и новейшая система ПВО прибудут в Украину уже совсем скоро.

"Они начнут прибывать в Украину через несколько недель", — сказал Стармер во время пресс-конференции.

Британская система ПВО "Gravehawk": основные преимущества

Стоит отметить, что новая система "Gravehawk" может существенно укрепить противовоздушную систему обороны Украины.

Среди прочего, система способна адаптироваться к различным сценариям использования — от локальной защиты стратегических объектов до масштабной защиты страны от атак. Система легко интегрируется с международными системами ПВО, такими как системы НАТО в частности.

"Инновационная система размером с морской контейнер оснащена ракетами "воздух-воздух" в роли зенитных, то есть использовать украинские ракеты, которые уже есть на вооружении Вооруженных Сил Украины... Два прототипа этой системы прошли испытания в Украине в сентябре, а в течение года их будет 15", — говорится в текстовом заявлении Стармера.

"Gravehawk" может перехватывать различные угрозы, включая баллистические и крылатые ракеты, дроны и вражеские истребители. Эта система ПВО способна обнаруживать воздушные объекты на больших расстояниях, включая крылатые ракеты и беспилотные летательные аппараты.

Поскольку разработка новая, подробнее узнать о ней сможем только позже. Стоит лишь добавить, что система полностью адаптирована под вызовы современной войны и может усилить защиту украинских объектов критической инфраструктуры от российских атак.

Также 16 января стало известно о том, что Кир Стармер обсуждает с Эмманюэлем Макроном возможность отправить в Украину военнослужащих своих государств для формирования миротворческого контингента.